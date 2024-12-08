МИД России: Башар Асад подал в отставку и покинул Сирию

МИД России опубликовал заявление после захвата Дамаска исламистами. В сообщении ведомства говорится, что в результате состоявшихся переговоров президента страны Башара Асада с участниками вооруженного конфликта он решил оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия не участвовала в этих переговорах, отмечается в сообщении МИДа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omar Albam / AP Фото: Omar Albam / AP

«Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет»,— сказано в заявлении ведомства в Telegram.

Россия находится в контакте со всеми участниками группировками сирийской оппозиции, уточнили в МИДе. Также принимаются меры для обеспечения безопасности граждан России, находящихся в Сирии. Российская сторона также призвала к уважению мнений «всех этноконфессиональных сил сирийского общества».

«Обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем»,— подчеркивается в сообщении. Москва также поддерживает усилия по налаживанию «инклюзивного политического процесса», основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254.

Сегодня, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Премьер Сирии заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. Газета Bild писала, что на переговорах с боевиками в Катаре Башар Асад говорил о планах уйти в отставку и улететь в Россию. Взамен он просил остановить наступление. Источники Bild сообщили, что переговоры провалились.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».