В ночь на 8 декабря антиправительственные силы захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Башар Асад, по данным СМИ, покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Премьер Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с оппозицией и передать власть мирным путем. Как на происходящее реагируют мировые СМИ — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Асаду… удавалось удерживать власть благодаря поддержке Ирана, спонсируемых Ираном формирований и России… Но руководил он опустошенным государством-банкротом, и даже многие представители его собственного алавитского сообщества, похоже, махнули рукой на этот режим после долгих лет бесконечных конфликтов и экономических трудностей.

В час нужды сирийского режима его покровитель Иран уходит со сцены. Крах партнерства, которое строилось и укреплялось на протяжении четырех десятилетий, перестроит баланс власти на Ближнем Востоке… «Ось сопротивления», сформированная Ираном и его военизированными союзниками в Ливане, на палестинских территориях, в Сирии, Ираке и Йемене, ослабеет. Израиль и его арабские союзники станут сильнее.

Воскресным утром 8 декабря сотни тысяч сирийцев вновь обретают надежду. Некоторые из них уже покинули Бейрут, куда ранее бежали, спасаясь, и направляются домой. Башар Асад бежал этой ночью, незадолго до того, как его люди оставили аэропорт Дамаска. Куда он направился? В Россию, Белоруссию, ОАЭ? В ближайшие часы это может проясниться…

Как некая террористическая группировка всего за несколько дней захватила крупные… города и дошла до Дамаска… понять могут только знакомые с внутренней структурой сирийского режима… Четыре главные причины столь быстрого продвижения оппозиции: отсутствие мотивации и коррупция в армии… Отсутствие поддержки правительства и армии со стороны народа… Заигрывание правительства со странами региона, обещания отказаться от сопротивления (Израилю.— «Ъ»), что… изолировало правительство Сирии… Жадность западных правительств, вооружавших террористов внутри страны.

Почему Асад пал так стремительно? Сирия едва выживала в условиях разваливающейся экономики, которую, как говорят, поддерживала лишь нелегальная торговля наркотиком каптагон. Асад стал крайне непопулярным в Сирии, народу было все труднее и труднее выживать, включая и солдат, большинство из которых не хотели сражаться за Асада… Режим Асада был слабым многие годы, и в военном плане тоже, и использовал военную поддержку России и Ирана, чтобы хоть как-то держаться. Но, как отмечают аналитики, Россия завязла в своих собственных боевых действиях на Украине, а Иран и его ливанский союзник «Хезболла» пострадали от ударов Израиля, поэтому они и не могли прийти на помощь слабой сирийской армии.

Падение сирийского правительства и захват Дамаска — огромная катастрофа для Сирии. Потому что падение правительства не принесет мира и стабильности, но ввергнет Сирию в еще больший хаос, может вновь начаться гражданская война. Несколько вооруженных группировок будут бороться в Сирии за территории. Таким образом в краткосрочной перспективе ни одна из сил не сможет объединить Сирию.

Израиль не станет плакать по Асаду, заклятому врагу Израиля… Но состав повстанческих сил… — не тот альянс, которому еврейское государство будет рукоплескать… У Иерусалима нет интереса наблюдать, как его северный сосед попадает под контроль суннитских джихадистов… или поддерживаемых Турцией исламистов.

Подготовили: Алена Миклашевская, Николай Зубов