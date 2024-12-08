«Отсутствие мотивации и коррупция в армии»
Мировые СМИ объясняют события в Сирии
В ночь на 8 декабря антиправительственные силы захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Башар Асад, по данным СМИ, покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Премьер Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с оппозицией и передать власть мирным путем. Как на происходящее реагируют мировые СМИ — в подборке «Ъ».
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Financial Times (Лондон, Великобритания)
Асаду… удавалось удерживать власть благодаря поддержке Ирана, спонсируемых Ираном формирований и России… Но руководил он опустошенным государством-банкротом, и даже многие представители его собственного алавитского сообщества, похоже, махнули рукой на этот режим после долгих лет бесконечных конфликтов и экономических трудностей.
The New York Times (Нью-Йорк, США)
В час нужды сирийского режима его покровитель Иран уходит со сцены. Крах партнерства, которое строилось и укреплялось на протяжении четырех десятилетий, перестроит баланс власти на Ближнем Востоке… «Ось сопротивления», сформированная Ираном и его военизированными союзниками в Ливане, на палестинских территориях, в Сирии, Ираке и Йемене, ослабеет. Израиль и его арабские союзники станут сильнее.
Le Figaro (Париж, Франция)
Воскресным утром 8 декабря сотни тысяч сирийцев вновь обретают надежду. Некоторые из них уже покинули Бейрут, куда ранее бежали, спасаясь, и направляются домой. Башар Асад бежал этой ночью, незадолго до того, как его люди оставили аэропорт Дамаска. Куда он направился? В Россию, Белоруссию, ОАЭ? В ближайшие часы это может проясниться…
Fars News (Тегеран, Иран)
Как некая террористическая группировка всего за несколько дней захватила крупные… города и дошла до Дамаска… понять могут только знакомые с внутренней структурой сирийского режима… Четыре главные причины столь быстрого продвижения оппозиции: отсутствие мотивации и коррупция в армии… Отсутствие поддержки правительства и армии со стороны народа… Заигрывание правительства со странами региона, обещания отказаться от сопротивления (Израилю.— «Ъ»), что… изолировало правительство Сирии… Жадность западных правительств, вооружавших террористов внутри страны.
«Аль-Джазира» (Доха, Катар)
Почему Асад пал так стремительно? Сирия едва выживала в условиях разваливающейся экономики, которую, как говорят, поддерживала лишь нелегальная торговля наркотиком каптагон. Асад стал крайне непопулярным в Сирии, народу было все труднее и труднее выживать, включая и солдат, большинство из которых не хотели сражаться за Асада… Режим Асада был слабым многие годы, и в военном плане тоже, и использовал военную поддержку России и Ирана, чтобы хоть как-то держаться. Но, как отмечают аналитики, Россия завязла в своих собственных боевых действиях на Украине, а Иран и его ливанский союзник «Хезболла» пострадали от ударов Израиля, поэтому они и не могли прийти на помощь слабой сирийской армии.
«Бэйцзин Жибао» (Пекин, КНР)
Падение сирийского правительства и захват Дамаска — огромная катастрофа для Сирии. Потому что падение правительства не принесет мира и стабильности, но ввергнет Сирию в еще больший хаос, может вновь начаться гражданская война. Несколько вооруженных группировок будут бороться в Сирии за территории. Таким образом в краткосрочной перспективе ни одна из сил не сможет объединить Сирию.
The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль)
Израиль не станет плакать по Асаду, заклятому врагу Израиля… Но состав повстанческих сил… — не тот альянс, которому еврейское государство будет рукоплескать… У Иерусалима нет интереса наблюдать, как его северный сосед попадает под контроль суннитских джихадистов… или поддерживаемых Турцией исламистов.