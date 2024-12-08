Посольство РФ в Дамаске: сообщений о пострадавших россиянах в Сирии не поступало

Сведения о погибших или пострадавших россиянах в Сирии не поступали, сообщили в посольстве России в Дамаске. Антиправительственные войска ранее вошли в сирийскую столицу. Они заявили о падении режима президента Башара Асада.

«Не поступала такая информация»,— сказал представитель дипмиссии в беседе с агентством ТАСС. Посольство РФ в Дамаске ранее сообщило агентству, что с его сотрудниками все в порядке.

По данным агентства IRNA, посольство Ирана в Дамаске было взято штурмом вооруженными людьми. Сотрудников дипведомства эвакуируют. Об эвакуации иракских дипломатов из посольства в Дамаске писало агентство INA. МИД Армении заявил, что диппредставительство страны в Сирии продолжит работу из Бейрута.

В ночь на 8 декабря исламисты взяли под контроль Дамаск. Премьер страны Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о начале переговоров с антиправительственными силами. Местонахождение президента Сирии Башара Асада неизвестно. По информации СМИ, он улетел из Сирии. Reuters также писалло, что, предположительно, его самолет исчез с радаров.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в онлайн-трансляции «Ъ».