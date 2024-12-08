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Коммерсантъ FM
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Посольство РФ в Дамаске: сообщений о пострадавших россиянах в Сирии не поступало

Сведения о погибших или пострадавших россиянах в Сирии не поступали, сообщили в посольстве России в Дамаске. Антиправительственные войска ранее вошли в сирийскую столицу. Они заявили о падении режима президента Башара Асада.

«Не поступала такая информация»,— сказал представитель дипмиссии в беседе с агентством ТАСС. Посольство РФ в Дамаске ранее сообщило агентству, что с его сотрудниками все в порядке.

По данным агентства IRNA, посольство Ирана в Дамаске было взято штурмом вооруженными людьми. Сотрудников дипведомства эвакуируют. Об эвакуации иракских дипломатов из посольства в Дамаске писало агентство INA. МИД Армении заявил, что диппредставительство страны в Сирии продолжит работу из Бейрута.

В ночь на 8 декабря исламисты взяли под контроль Дамаск. Премьер страны Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о начале переговоров с антиправительственными силами. Местонахождение президента Сирии Башара Асада неизвестно. По информации СМИ, он улетел из Сирии. Reuters также писалло, что, предположительно, его самолет исчез с радаров.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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