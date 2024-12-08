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Коммерсантъ FM
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МИД Ирана призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии

МИД Ирана официально прокомментировал смену власти в Сирии. В министерстве выступили за немедленное прекращение насилия и заявили, что ответственность за судьбу страны теперь должен нести сам сирийский народ.

«МИД подчеркивает, что самоопределение и принятие решений о будущем Сирии являются исключительно ответственностью сирийского народа, без разрушительного вмешательства или иностранного принуждения»,— заявила пресс-служба иранского МИДа. Министерство также подчеркнуло важность создания в Сирии инклюзивного нового правительства, которое отражало бы весь народ страны.

Сегодня, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима президента Сирии Башара Асада. МИД России заявил, что Башар Асад переговорил с исламистами и решил оставить президентский пост. По версии министерства, он покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Однако исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в задержании господина Асада. Его местонахождение неизвестно. По версии источников Reuters, он мог погибнуть в авиакатастрофе, когда покидал страну.

История вооруженного конфликта в Сирии

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Сейчас в Сирии продолжаются переговоры между министрами правительства и антиправительственными силами, контролирующими столицу страны. Премьер-министр Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о необходимости проведения свободных выборов в стране.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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