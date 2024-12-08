МИД Ирана призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии

МИД Ирана официально прокомментировал смену власти в Сирии. В министерстве выступили за немедленное прекращение насилия и заявили, что ответственность за судьбу страны теперь должен нести сам сирийский народ.

«МИД подчеркивает, что самоопределение и принятие решений о будущем Сирии являются исключительно ответственностью сирийского народа, без разрушительного вмешательства или иностранного принуждения»,— заявила пресс-служба иранского МИДа. Министерство также подчеркнуло важность создания в Сирии инклюзивного нового правительства, которое отражало бы весь народ страны.

Сегодня, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима президента Сирии Башара Асада. МИД России заявил, что Башар Асад переговорил с исламистами и решил оставить президентский пост. По версии министерства, он покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Однако исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в задержании господина Асада. Его местонахождение неизвестно. По версии источников Reuters, он мог погибнуть в авиакатастрофе, когда покидал страну.

Сейчас в Сирии продолжаются переговоры между министрами правительства и антиправительственными силами, контролирующими столицу страны. Премьер-министр Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о необходимости проведения свободных выборов в стране.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».