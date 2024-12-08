Заявления лидеров стран об уходе Башара Асада и ситуации в Сирии. Главное

В ночь на 8 декабря исламистские группировки вошли в Дамаск и Хомс, после чего объявили о победе над правительственными силами. Президент Сирии Башар Асад, как утверждает МИД России, покинул пост президента и страну. Во Франции и Германии уход Башара Асада назвали хорошими новостями и позитивным событием, а в Израиле заявили об открытии новых возможностей в Сирии. Основные заявления глав государств и внешнеполитических ведомств — в подборке «Ъ».

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Россия

МИД РФ: «Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала, находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции».

Сенатор Константин Косачев: «Если народу Сирии и далее будет требоваться наша поддержка, она будет оказываться. Но вряд ли — в условиях полномасштабной гражданской войны. С ней сирийцам предстоит справиться самим».

Евросоюз

Глава МИД ЕС Кая Каллас: «Позитивное и долгожданное событие. Наш приоритет — обеспечение безопасности в регионе. Я буду работать со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе».

Канцлер Германии Олаф Шольц: «Хорошие новости. Сейчас важно быстро восстановить в Сирии законность и порядок. Все религиозные общины, все меньшинства сейчас и в будущем должны быть под защитой».

Глава МИД Германии Анналена Бербок: «Страна теперь не должна попасть в руки других радикалов, независимо, в каком обличии».

Президент Франции Эмманюэль Макрон: «Наконец-то рухнуло варварское государство... Франция привержена всеобщей безопасности на Ближнем Востоке».

МИД Франции: «Исторический день для Сирии и сирийского народа. Мы призываем всех сирийцев к единству, примирению и отказу от любых форм экстремизма».

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес: «Ситуация не указывает на то, что будет какой-то хаос, скорее наоборот,... все указывает на то, что часть администрации, работавшая на Асада, готова работать с новым правительством».

Глава МИД Италии Антонио Таяни: «Мы надеемся на передачу власти от павшего режима и переход к новой реальности мирным путем. Это должен быть политический переход, не военный».

Великобритания

Премьер Кир Стармер: «Мы призываем все стороны к защите гражданских лиц. Также следует обеспечить доставку жизненно важной помощи самым уязвимым слоям в ближайшие часы и дни».

Вице-премьер Анджела Рэйнер: «Необходимо политическое решение, где правительство будет действовать в интересах сирийского народа».

США

Избранный президент Дональд Трамп: «В Сирии бардак, но она нам не друг, так что США не должны иметь к этому никакого отношения. Это не наша война. Пусть играют по своим правилам. Не вмешивайтесь!»

ООН

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен: «Эта мрачная глава оставила глубокие шрамы, но сегодня мы с осторожной надеждой ожидаем открытия новой главы — мира, примирения, достоинства и всеобщего участия для всех сирийцев».

Израиль

Премьер Биньямин Нетаньяху: «Это прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и "Хезболле". Смена власти в Дамаске открывает новые возможности для Израиля».

Турция

МИД Турции: «Новую сирийскую администрацию нужно создавать на основе всеобщего участия, не должно быть желания отомстить. Нельзя допустить, чтобы террористические организации воспользовались сложившейся ситуацией. Новая Сирия не должна представлять угрозу для соседей, она должна устранить угрозы».

Иран

МИД Ирана: «Определение судьбы и принятие решений о будущем Сирии является исключительным правом народа этой страны, без деструктивного вмешательства или навязывания со стороны иностранных держав».

Иордания

Король Абдалла II: «Иордания поддерживает сирийский народ и уважает его волю и выбор».

Саудовская Аравия

МИД: «Королевство Саудовская Аравия подтверждает, что выступает на стороне братского сирийского народа и его выбора в этот особый период в истории Сирии и призывает удвоить усилия для сохранения единства Сирии».