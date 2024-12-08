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Коммерсантъ FM
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Биньямин Нетаньяху: свержение Асада приблизит освобождение заложников в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с двумя группами семей заложников, удерживающихся движением «Хамас» в секторе Газа. Он заявил, что события в Сирии могут ускорить освобождение их родных, передает The Times of Israel со ссылкой на офис премьера. Сегодня, 8 декабря, антиправительственные силы заняли столицу Сирии Дамаск и заявили о свержении правительства. Президент Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Debbie Hill / Pool Photo / AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Debbie Hill / Pool Photo / AP

7 октября 2023 года боевики палестинского движения «Хамас» во время нападения на Израиль захватили 251 заложника. Некоторые из заложников — военные, а большинство — гражданские лица. Среди захваченных боевиками были люди с российскими паспортами. В начале декабря «Хамас» сообщил, что в секторе Газа с октября 2023 года погибли 33 заложника. По данным Израиля, в плену остается 101 человек. Примерно половина из них числятся погибшими.

После взятия исламистами Дамаска МИД России сообщил, что Башар Асад провел переговоры с боевиками и ушел с поста главы государства. Утверждалось, что он покинул страну. Однако местонахождение господина Асада неизвестно. Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в его задержании. По данным СМИ, сейчас в стране идут переговоры между оставшимися в Сирии членами правительства и антиправительственными силами, контролирующими Дамаск.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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