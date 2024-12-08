Биньямин Нетаньяху: свержение Асада приблизит освобождение заложников в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с двумя группами семей заложников, удерживающихся движением «Хамас» в секторе Газа. Он заявил, что события в Сирии могут ускорить освобождение их родных, передает The Times of Israel со ссылкой на офис премьера. Сегодня, 8 декабря, антиправительственные силы заняли столицу Сирии Дамаск и заявили о свержении правительства. Президент Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Debbie Hill / Pool Photo / AP Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Debbie Hill / Pool Photo / AP

7 октября 2023 года боевики палестинского движения «Хамас» во время нападения на Израиль захватили 251 заложника. Некоторые из заложников — военные, а большинство — гражданские лица. Среди захваченных боевиками были люди с российскими паспортами. В начале декабря «Хамас» сообщил, что в секторе Газа с октября 2023 года погибли 33 заложника. По данным Израиля, в плену остается 101 человек. Примерно половина из них числятся погибшими.

После взятия исламистами Дамаска МИД России сообщил, что Башар Асад провел переговоры с боевиками и ушел с поста главы государства. Утверждалось, что он покинул страну. Однако местонахождение господина Асада неизвестно. Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в его задержании. По данным СМИ, сейчас в стране идут переговоры между оставшимися в Сирии членами правительства и антиправительственными силами, контролирующими Дамаск.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».