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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Асад во время наступления исламистов просил помощи у США

Президент Сирии Башар Асад был готов на соглашение, которое позволило бы сохранить под контролем часть территории страны или, «если это необходимо, безопасно эвакуироваться», пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Предложение он передал избранному президенту США Дональду Трампу через посредников из ОАЭ.

Башар Асад

Башар Асад

Фото: SANA / Handout / Reuters

Башар Асад

Фото: SANA / Handout / Reuters

Агентство уточняет, что соглашение включало в себя и отказ Сирии от любого сотрудничества с ливанским движением «Хезболла». В обмен Башар Асад просил оказать помощь в остановке наступления антиправительственных сил.

Еще одна инициатива заключалась в том, что Башар Асад отправил высокопоставленного христианского лидера на встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Тот должен был рассказать европейскому политику об угрозах для христианского меньшинства Сирии в случае победы исламистов. Ожидалось, что господин Орбан расскажет об опасениях Башара Асада Дональду Трампу.

Избранный президент США позже написал в соцсети X, что «Сирия — это бардак». По его словам, Вашингтон не должен иметь с Дамаском ничего общего.

По информации издания Bild, в Катаре Башар Асад также проводил переговоры с представителями антиправительственных сил. Согласно плану, Асад должен был подать в отставку и улететь в Россию, после чего наступление бы прекратилось. В связи с чем переговоры провалились, неизвестно.

Утром 8 декабря антиправительственные войска зашли в Дамаск и заявили о падении режима Башара Асада. Где сейчас находится президент Сирии, неизвестно. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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