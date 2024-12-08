Bloomberg: Асад во время наступления исламистов просил помощи у США

Президент Сирии Башар Асад был готов на соглашение, которое позволило бы сохранить под контролем часть территории страны или, «если это необходимо, безопасно эвакуироваться», пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Предложение он передал избранному президенту США Дональду Трампу через посредников из ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башар Асад

Фото: SANA / Handout / Reuters Башар Асад

Фото: SANA / Handout / Reuters

Агентство уточняет, что соглашение включало в себя и отказ Сирии от любого сотрудничества с ливанским движением «Хезболла». В обмен Башар Асад просил оказать помощь в остановке наступления антиправительственных сил.

Еще одна инициатива заключалась в том, что Башар Асад отправил высокопоставленного христианского лидера на встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Тот должен был рассказать европейскому политику об угрозах для христианского меньшинства Сирии в случае победы исламистов. Ожидалось, что господин Орбан расскажет об опасениях Башара Асада Дональду Трампу.

Избранный президент США позже написал в соцсети X, что «Сирия — это бардак». По его словам, Вашингтон не должен иметь с Дамаском ничего общего.

По информации издания Bild, в Катаре Башар Асад также проводил переговоры с представителями антиправительственных сил. Согласно плану, Асад должен был подать в отставку и улететь в Россию, после чего наступление бы прекратилось. В связи с чем переговоры провалились, неизвестно.

Утром 8 декабря антиправительственные войска зашли в Дамаск и заявили о падении режима Башара Асада. Где сейчас находится президент Сирии, неизвестно. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в онлайн-трансляции «Ъ».