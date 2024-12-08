Лидер сирийских исламистов прибыл в Дамаск

Лидер сирийской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани прибыл в Дамаск, сообщил телеканал «Аль-Джазира». Лидер исламистов выступил с речью в мечети Омейядов, одной из старейших мечетей мира. 8 декабря исламисты захватили сирийскую столицу и заявили о свержении правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абу Мухаммад аль-Джулани

Фото: @enabbaladi Абу Мухаммад аль-Джулани

Фото: @enabbaladi

Как сообщает телеканал, ранее Абу Мухаммад аль-Джулани призвал исламистов «защищать и охранять государственные учреждения и имущество», которые, как он подчеркнул, принадлежат сирийскому народу.

После взятия исламистами Дамаска МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад провел переговоры с боевиками и ушел с поста главы государства. Утверждалось, что он покинул страну. Однако местонахождение господина Асада неизвестно. Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в его задержании.

По данным СМИ, сейчас в стране идут переговоры между оставшимися в Сирии членами правительства и антиправительственными силами, контролирующими Дамаск. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о необходимости проведения свободных выборов. МИД РФ заявил, что находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».