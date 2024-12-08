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Коммерсантъ FM
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Лидер сирийских исламистов прибыл в Дамаск

Лидер сирийской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани прибыл в Дамаск, сообщил телеканал «Аль-Джазира». Лидер исламистов выступил с речью в мечети Омейядов, одной из старейших мечетей мира. 8 декабря исламисты захватили сирийскую столицу и заявили о свержении правительства.

Абу Мухаммад аль-Джулани

Абу Мухаммад аль-Джулани

Фото: @enabbaladi

Абу Мухаммад аль-Джулани

Фото: @enabbaladi

Как сообщает телеканал, ранее Абу Мухаммад аль-Джулани призвал исламистов «защищать и охранять государственные учреждения и имущество», которые, как он подчеркнул, принадлежат сирийскому народу.

Чем известен лидер сирийской оппозиции Абу Мухаммед Аль-Джулани

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После взятия исламистами Дамаска МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад провел переговоры с боевиками и ушел с поста главы государства. Утверждалось, что он покинул страну. Однако местонахождение господина Асада неизвестно. Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в его задержании.

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По данным СМИ, сейчас в стране идут переговоры между оставшимися в Сирии членами правительства и антиправительственными силами, контролирующими Дамаск. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о необходимости проведения свободных выборов. МИД РФ заявил, что находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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