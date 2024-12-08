В Дамаске снесли памятник отцу Башара Асада

В столице Сирии Дамаске толпа снесла памятник отцу президента Сирии Башара Асада Хафезу Асаду. После перехода других сирийских городов под контроль антиправительственных сил там также сносили памятники Асаду. В их числе города Хомс, Джарамана, Дараа.

Видео со сносом памятника в Дамаске распространилось в арабских СМИ. Они же публикуют кадры, на которых исламисты ходят по дворцу Башара Асада.

Антиправительственные войска вошли в столицу Сирии утром 8 декабря. В эфире государственного телевидения они заявили о падении режима Башара Асада. Где сейчас находится президент, неизвестно. СМИ писали, что он мог покинуть страну. Премьер Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с оппозицией и передать власть мирным путем.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в материале «Ъ».