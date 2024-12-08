Дамаск пал

Коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти и бегстве президента Арабской Республики Башара Асада. Глава государства, который, как анонсировалось, должен был выступить 7 декабря с экстренным посланием к нации, исчез из публичного поля. Боевики начали входить в Дамаск спустя считанные часы после взятия под контроль города Хомс — административного центра одноименной провинции. Именно она является сухопутным узлом между столичным регионом и побережьем, где расположены российские военные объекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители антиправительственных сил в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP Представители антиправительственных сил в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

Финальная черта под почти полувековым правлением в Сирии династии Асадов была подведена в ночь на 8 декабря, когда суннитские исламистские группировки во главе с радикальной «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) объявили о крахе национальной политической системы и бегстве главы государства за границу.

За последние дни правительственная Сирийская арабская армия (САА) показала минимальную способность сопротивляться и ушла с основных форпостов в северо-западной Сирии, практически без боя сдав их вооруженным противникам. Исключением не стал и столичный регион, который, как изначально уверяли официальные лица, находится под плотной защитой регулярных частей.

Во многих провинциях местные жители не оказывали никакой поддержки власти, наоборот, радовались поражению правительственных сил. Так, 7 декабря толпа горожан в Джарамане, одном из столичных пригородов, воспользовалась моментом и снесла памятник отцу сирийского лидера — Хафезу Асаду.

Члены исламистских формирований оперативно проникли в столичные кварталы. Взяв под контроль государственное телевидение, они объявили о захвате Дамаска, демонтаже режима и освобождении всех заключенных из городских тюрем.

Абу Мухаммед аль-Джулани, который возглавляет ХТШ (признана в России террористической и запрещена), предостерег своих соратников от приближения к госучреждениям. Главарь боевиков, который теперь все чаще выступает под настоящим именем — Ахмед аль-Шараа, заверил, что административные объекты «останутся под контролем» премьер-министра Мухаммеда Гази аль-Джалали до тех пор, пока они не будут переданы переходным органам.

Как бы то ни было, но в воскресенье в Дамаске начались грабежи, в частности, было разгромлено посольство Ирана и центральный рынок.

Между тем господин аль-Джалали выступил с официальным видеообращением, в котором заявил: он остается в Арабской Республике и собирается передать власть повстанцам, чтобы страна вступила в период полноценного и бескровного политического транзита. 8 декабря оппозиционные платформы распространили видеозаписи встречи главы правительства с представителями группировок, вошедшими в Дамаск.

Коалиция исламистских группировок подчеркивает, что «новая Сирия» станет пространством «мирного сосуществования» разных этноконфессиональных групп. Напомним, что господин Асад и большая часть правящей элиты были выходцами из алавитской общины, которая представляет собой меньшинство в Арабской Республике, в то время как в авангарде нынешнего наступления идут суннитские радикальные боевики, близкие к Турции.

Ключевой союзник САА «на земле» — Иран — начал выводить своих дипломатов и военных советников из Арабской Республики еще до перехода Дамаска под контроль боевиков, утверждают западные СМИ. Согласно этим оценкам, среди эвакуированных — старшие командиры сил «Кудс» в составе влиятельнейшей в Иране военно-политической организации Корпус стражей Исламской революции, а также сотрудники иранской дипмиссии и члены их семей.

Под вопросом остается то, двинутся ли исламистские боевики за реку Евфрат.

На ее западном берегу начинается фактическая зона контроля курдских военизированных формирований, находящихся под патронажем США. За последние дни они успели воспользоваться ситуацией и нарастить свои территориальные приобретения, что не может не вызывать тревогу в Турции.

В своих публичных комментариях за эти дни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что его страна придает особое значение благополучию и безопасности не только западных, но и восточных провинций Сирии. «Наши сирийские братья и сестры заслуживают свободы, безопасности и мирной жизни на своей родине»,— отметил он. Это означает, что следующим конфликтным узлом в стране может стать зона активности курдских отрядов.

О судьбе господина Асада в первые часы после падения Дамаска было практически ничего не известно.

Западные новостные агентства сходились в том, что сирийский лидер покинул пределы своей страны на фоне усиленного военного давления повстанцев.

Невозможность отследить перемещение борта номер 1 немедленно спровоцировала слухи о его возможной авиакатастрофе.

Пока неясно, как боевики, перерезавшие сухопутное сообщение между Дамаском и побережьем, поведут себя по отношению к российским военным объектам у Средиземного моря. В своих публичных комментариях аль-Джулани упоминал, что после смены власти иностранные силы должны будут покинуть территорию Арабской Республики.

Нил Кербелов