Из расписания Внуково убрали рейсы в Сирию

Рейсы сирийской авиакомпании Syrian Air между Москвой и Дамаском, запланированные на 8 декабря, были отменены и исключены из онлайн-расписания аэропорта Внуково, передает ТАСС. В Росавиации агентству уточнили, что полеты гражданских самолетов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Сирии запрещены с сентября 2013 года.

Прибытие рейса Syrian Air RB 441 в Москву планировалось на 09:30 мск, а вылет рейса RB 442 в Дамаск — на 15:00 мск. По данным flightradar24, последним пассажирским рейсом из Дамаска стал лайнер сирийской компании Cham Wings Airlines, вылетевший в Шарджу (ОАЭ) в 00:56 мск.

Международные аэропорты Дамаска и Алеппо ранее отменили прилеты и вылеты всех рейсов. Введенные меры в аэропорту Дамаска действуют до 19:00 по всемирному времени (22:00 мск) 18 декабря, в аэропорту Алеппо — до вечера 17 декабря.

В ночь на 8 декабря исламисты взяли под контроль столицу Сирии — Дамаск. Премьер страны Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о начале переговоров с антиправительственными силами. Местонахождение президента Сирии Башара Асада неизвестно. По информации СМИ, он улетел из Сирии. Reuters также сообщало, что, предположительно, его самолет исчез с радаров.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в материале «Ъ».