Занявшие Дамаск группировки заявили о боях с курдами на севере Сирии

Антиправительственные группировки в Сирии начали боевые действия против курдских военизированных формирований на севере страны. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Временного правительства Сирии, опубликованного в соцсети Х сегодня, 8 декабря, но датированного вчерашним днем.

Согласно сообщению исламистов, они начали операции против курдов в городе Манбидж. Как пишет The Times of Israel, исламистские группировки и курдские силы, которые ранее объединили усилия для свержения режима сирийского президента Башара Асада, теперь вступили в конфликт друг с другом.

Агентство Аnadolu со ссылкой на органы безопасности передает, что поддерживаемая Турцией «Сирийская национальная армия» движется к удерживаемому курдскими отрядами Манбиджу.

Наступление сирийских боевиков началось в середине прошлой недели, 27 ноября, в провинциях Идлиб и Алеппо. Сегодня утром антиправительственные войска вошли в столицу Сирии Дамаск, после чего заявили о падении режима Башара Асада. Его местонахождение сейчас неизвестно. Самолет, на котором, предположительно, он улетел из страны, пропал с радаров.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».