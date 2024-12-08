Al Jazeera: сирийские исламисты вошли в Тартус, в котором находится база ВМФ РФ

Антиправительственные силы вошли в сирийский город Тартус, сообщил телеканал «Аль-Джазира». В городе на побережье Средиземного моря расположена база военно-морского флота России. Сирийский журналист Рами Джарах опубликовал в соцсети Х видео с боевиками в городе. Накануне, 7 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские корабли не покидали базу в Тартусе в связи с ситуацией в Сирии.

Сегодня, 8 декабря, антиправительственные силы вошли в сирийскую столицу Дамаск. Российский МИД сообщил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с исламистами сложил с себя полномочия и покинул страну. Его местоположение неизвестно. Источники Reuters допускают, что он мог погибнуть в авиакатастрофе, когда покидал Сирию. Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в его задержании.

Сейчас в стране идут переговоры между оставшимися в Сирии членами правительства и антиправительственными силами, контролирующими Дамаск. Сирийский премьер Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о необходимости проведения свободных выборов. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. По сообщению МИД РФ, Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».