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Коммерсантъ FM
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Al Jazeera: сирийские исламисты вошли в Тартус, в котором находится база ВМФ РФ

Антиправительственные силы вошли в сирийский город Тартус, сообщил телеканал «Аль-Джазира». В городе на побережье Средиземного моря расположена база военно-морского флота России. Сирийский журналист Рами Джарах опубликовал в соцсети Х видео с боевиками в городе. Накануне, 7 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские корабли не покидали базу в Тартусе в связи с ситуацией в Сирии.

Сегодня, 8 декабря, антиправительственные силы вошли в сирийскую столицу Дамаск. Российский МИД сообщил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с исламистами сложил с себя полномочия и покинул страну. Его местоположение неизвестно. Источники Reuters допускают, что он мог погибнуть в авиакатастрофе, когда покидал Сирию. Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в его задержании.

История вооруженного конфликта в Сирии

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Сейчас в стране идут переговоры между оставшимися в Сирии членами правительства и антиправительственными силами, контролирующими Дамаск. Сирийский премьер Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о необходимости проведения свободных выборов. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. По сообщению МИД РФ, Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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