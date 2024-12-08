Вице-спикер Совфеда: сирийцам предстоит самим справиться с гражданской войной

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев сообщил, что Россия вряд ли сможет поддерживать Сирию в условиях полномасштабной гражданской войны, с которой сирийцам предстоит справиться самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Косачев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Косачев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Если народу Сирии и далее будет требоваться наша поддержка, она будет оказываться. Но вряд ли — в условиях полномасштабной гражданской войны. С ней сирийцам предстоит справиться самим»,— написал господин Косачев в Telegram.

Происходящее в Сирии он назвал «трагедией для всех». Вице-спикер подчеркнул, что первоочередная задача России — обеспечить безопасность российских граждан, включая дипломатов и военнослужащих, находящихся в стране «ради поддержки суверенитета и территориальной целостности» Сирии.

По его словам, гражданская война в Сирии не закончилась сегодня, поскольку в стране существует слишком много противоречий и противодействий разных сил. «Включая откровенно террористические группировки. И потому самое тяжелое опять впереди»,— добавил Константин Косачев.

Сегодня утром, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в сирийскую столицу Дамаск и заявили о свержении режима президента Башара Асада. Его местонахождение сейчас неизвестно. Reuters со ссылкой на два сирийских источника сообщило, что «существует очень высокая вероятность» того, что господин Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».