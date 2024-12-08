СМИ: Израиль взял под контроль сирийский Хермон

Армия Израиля взяла под контроль сирийский пост Хермон (Джебель-эш-Шейх), сообщают телеканалы «Аль-Хадас» и «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. По словам собеседников, после вывода сирийской армии из приграничной зоны Израиль начал контролировать новые объекты на линии прекращения огня с Сирией.

Хермон — это горный массив на границе Сирии и Ливана, находившийся ранее под сирийским контролем. Южные склоны Хермона, снижаясь, частично переходят в Голанские высоты. Большая часть Голанских высот занята Израилем, восточную часть контролирует Сирия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее прибыл на границу с Сирией. Он заявил, что соглашение о разграничении с Сирией от 1974 года рухнуло из-за ухода сирийских войск, поэтому Израиль занял буферную зону. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что армия страны заняла буферную зону на границе с Сирией для обеспечения безопасности израильских поселений на Голанских высотах.

Cегодня, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима президента Башара Асада. Премьер Сирии Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад ушел в отставку и покинул страну. Где именно он находится, не уточняется.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».