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Коммерсантъ FM
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Захватившие Дамаск исламисты ввели в городе комендантский час

Департамент военных операций антиправительственных сил Сирии ввел в Дамаске комендантский час с 16:00 до 5:00 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщила газета Al Watan. Столица Сирии была захвачена исламистами сегодня утром, 8 декабря. Антиправительственные силы заявили о свержении президента Башара Асада.

Местонахождение сирийского президента на данный момент неизвестно. По данным агентства Reuters, он улетел из страны в неизвестном направлении в ночь на 8 декабря. Самолет, на котором он мог лететь, пропал с радаров. Со ссылкой на два сирийских источника Reuters писало, что президент мог погибнуть в авиакатастрофе. Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в задержании господина Асада. МИД России заявил, что Башар Асад переговорил с исламистами и решил оставить президентский пост. По версии министерства, он покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

По данным СМИ, сейчас в Сирии идут переговоры между оставшимися в стране министрами и захватившими столицу антиправительственными силами. Согласно одному из последних заявлений премьер-министра Мухаммеда Гази Аль-Джаляли, в Сирии необходимо провести свободные выборы. Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила, что организация надеется на хорошие отношения с Россией.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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