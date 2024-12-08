Захватившие Дамаск исламисты ввели в городе комендантский час

Департамент военных операций антиправительственных сил Сирии ввел в Дамаске комендантский час с 16:00 до 5:00 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщила газета Al Watan. Столица Сирии была захвачена исламистами сегодня утром, 8 декабря. Антиправительственные силы заявили о свержении президента Башара Асада.

Местонахождение сирийского президента на данный момент неизвестно. По данным агентства Reuters, он улетел из страны в неизвестном направлении в ночь на 8 декабря. Самолет, на котором он мог лететь, пропал с радаров. Со ссылкой на два сирийских источника Reuters писало, что президент мог погибнуть в авиакатастрофе. Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в задержании господина Асада. МИД России заявил, что Башар Асад переговорил с исламистами и решил оставить президентский пост. По версии министерства, он покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

По данным СМИ, сейчас в Сирии идут переговоры между оставшимися в стране министрами и захватившими столицу антиправительственными силами. Согласно одному из последних заявлений премьер-министра Мухаммеда Гази Аль-Джаляли, в Сирии необходимо провести свободные выборы. Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила, что организация надеется на хорошие отношения с Россией.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».