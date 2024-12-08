Бизнесу перевернули перспективу

Оппозиция в Сирии надеется сохранить хорошие отношения с Москвой, об этом ТАСС сообщил один из представителей движения повстанцев Анас аль-Абда. В МИДе РФ заявили, что «с крайней озабоченностью следят за драматическими событиями в республике» и призывают учитывать мнение всех сторон конфликта. Российские компании в последние годы активно развивали бизнес в Сирии. В феврале 2023-го в МИДе сообщали, что наращивать свое присутствие в республике они начали после введения антироссийских санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ugur Yildirim / Dia Photo / AP Фото: Ugur Yildirim / Dia Photo / AP

Будущее многих проектов теперь под вопросом, но говорить о их полной заморозке преждевременно, считает научный сотрудник Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Георгий Асатрян: «Экономическое сотрудничество России и Сирии шло по нарастающей с 2011 года, как Москва начала помогать правительству республики, исходя из просьбы Асада. С Сирией в разные периоды (мы не берем последние два-три года), активно работали структуры "Ростеха", "КамАЗа". У "Росатома" были в свое время достаточно крупные контракты с правительством страны на реконструкцию различных инфраструктурных и энергетических объектов, это все было на министерском уровне. Со стороны Дамаска речь шла о проектах в сфере туризма в прибрежных районах, на западе Сирии, в Латакии и прочее.

Различные средние компании работали по реконструкции объектов двойного назначения. Экспорт в Сирию примерно оценивался в $0,5 млрд. Импорт был небольшой, двухзначное значение. Торговый оборот России с республикой меньше в разы, чем с Сербией, Венгрией, тем более Ираном, но больше, чем торговое сотрудничество с Иорданией. В последние годы крупнейшим торговым партнером Дамаска была Турция, которая очень активно сотрудничала с наиболее экономически богатыми сирийскими районами, находившимися под контролем радикальной оппозиции. Сейчас интересы российского бизнеса, конечно, оказались под ударом: Россия защищала Башара Асада, а к власти пришли оппозиционные силы.

Естественно, игроков из РФ некоторые могут захотеть поменять. И здесь многое будет зависеть, конечно, от диалога между Москвой и Анкарой».

В 2023 году президент Сирии Башар Асад анонсировал скорое подписание соглашения об экономическом партнерстве с Россией. Он отметил, что страны планировали около 40 совместных инвестпроектов. Основными сферами сотрудничества были энергетика, транспорт и сельское хозяйство, напомнил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев: «Когда РФ активно наращивала свое военное присутствие в Сирии, в том числе помогала экономически, вопрос присутствия отечественных компаний в республике диктовался прежде всего экономической целесообразностью. Это были, безусловно, транспортные проекты, проекты, так или иначе связанные с помощью стране по линии военно-промышленных заказов и с поставкой туда углеводородов в обмен на поставки продовольствия в Россию. Думаю, что ряд из них сейчас, безусловно, будут поставлены на паузу, и стороны будут пытаться понять, чем закончится текущая ситуация. Говорить о том, что она развернулась на 180 градусов, я бы точно не стал».

Известно также, что Дамаск официально одобрял работу российских нефтяных и геологических корпораций на своей территории. В июне 2024-го в министерстве туризма Сирии сообщили, что компании «Олимпик Тур» и «Синара-инт» строят гостиничные комплексы в провинции Латакия. Отмечалось, что один отель только начинали возводить, а второй был готов уже на 50%. По данным российского торгового представительства, к концу года в Латакии также должны были завершить строительство мельничного комплекса и проект по водоснабжению.

Регион, вероятно, привлекал инвесторов близостью российской авиабазы. Судьбу военных объектов теперь будут решать новые власти республики, заявил премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли, отметив, что этот вопрос уже не в его компетенции. Согласно двухстороннему договору, Москва может использовать базы в Тартусе и Хмеймиме до 2066 года. Для российского бизнеса этот вопрос может оказаться принципиальным, заметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «Это серьезно повлияет на определенные планы для развития отношений бизнеса со многими регионами, в том числе и по соседству. Многие компании строили достаточно серьезные планы. Это вызов внешнеэкономическому направлению. Понятно, что придется анализировать то, что будет происходить в Сирии, какая там будет ситуация.

Для бизнеса в любой стране плохо, когда начинаются такие военные действия, смена правительства и так далее. Я думаю, что сейчас будет период глубокого изучения ситуации, потому что еще не до конца понятно, чем это все закончится и каким будет ущерб.

Ведь Сирия — это еще и промежуточная база для проектов, связанных с Африкой, там тоже есть свои вопросы, логистические прежде всего. Поэтому активно и порт использовался, и наша военная база там действовала с точки зрения сопровождения».

По данным торгового представительства России в Сирии, товарооборот между странами в последние годы не превышал $650 млн в год. При этом крупнейшими партнерами республики по экспорту были Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

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Елизавета Скобцова, Ульяна Горелова