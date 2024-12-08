Нетаньяху прибыл на границу и заявил о «рухнувшем» соглашении с Сирией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал на границу с Сирией. Он заявил, что падение режима президента Сирии Башара Асада стало результатом ударов Израиля по Ирану и ливанскому движению «Хезболла», поддерживающим сирийское правительство. По его словам, смена власти в Сирии открывает для Израиля «новые возможности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Ohad Zwigenberg / AP Биньямин Нетаньяху

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

«Это прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и "Хезболле" — главным сторонникам режима Асада. Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку среди тех, кто хотел освободиться от этого репрессивного и тиранического режима»,— сказано в сообщении премьера, которое приводит советник его офиса Дмитрий Гендельман в Telegram.

Господин Нетаньяху сообщил, что накануне отдал приказ израильской армии занять буферную зону и контролирующие ее позиции. Он уточнил, что приграничная с Сирией территория была разграничена по соглашению от 1974 года. «Это соглашение рухнуло, сирийские войска покинули свои позиции»,— заявил премьер-министр.

Биньямин Нетаньяху добавил, что Израиль остается приверженным политике добрососедства с дружественными народами, населяющими Сирию. В том числе он упомянул курдов, христиан и мусульман, которые хотят жить в мире с Израилем.

Cегодня, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Премьер Сирии Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад ушел в отставку и покинул страну. Где именно он находится, не уточняется.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».