Сирийские исламисты пообещали $10 млн за информацию об Асаде

Департамент военных операций антиправительственных сил Сирии объявил награду $10 млн за информацию, которая поможет в задержании Башара Асада. Где сейчас находится президент Сирии, неизвестно. Сообщения о вознаграждении распространили сирийские и турецкие СМИ. В их числе Yeni Safak и Ipekyol.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omar Sanadiki / AP Фото: Omar Sanadiki / AP

Утром 8 декабря антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.

Башар Асад, как пишет Reuters, в ночь на 8 декабря улетел из Сирии в неизвестном направлении. Самолет, на котором он мог лететь, пропал с радаров. Глава МИД Турции публично сказал, что он также не знает местонахождения Башара Асада.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в онлайн-трансляции «Ъ».