МИД Сирии продолжает работу после захвата Дамаска

Министерство иностранных дел Сирии заявило, что все сотрудники ведомства, а также дипломатические миссии за рубежом продолжают работу. В сообщении сирийского МИДа подчеркивается необходимость обеспечить безопасность граждан и гарантировать соблюдение их прав.

Сегодня утром в сирийскую столицу Дамаск вошли антиправительственные войска и заявили о свержении режима президента Башара Асада. СМИ писали, что местонахождение главы МИД Сирии Бассама Саббага, также как и Башара Асада, неизвестно.

В заявлении сирийского МИДа, которое цитирует газета al-Watan, говорится о «новой странице в истории Сирии». Текущие обстоятельства, подчеркивается в заявлении, должны создать «единую родину», в которой «довлеет справедливость и все граждане пользуются равными правами в условиях плюрализма».

«Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов в Сирийской Арабской Республике и его дипломатические представительства за рубежом будут продолжать служить всем согражданам и управлять их делами, основываясь на доверии, которое они оказывают, представляя сирийский народ, и на том, что родина остается превыше всего»,— следует из сообщения.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».