История вооруженного конфликта в Сирии

8 декабря сирийская оппозиция объявила о свержении режима Башара Асада в стране. История вооруженного противостояния в Сирии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ghaith Alsayed / AP Фото: Ghaith Alsayed / AP

Вооруженный конфликт в стране начался весной 2011 года после массовых протестов против президента Башара Асада. Поначалу боевые действия велись между правительственными силами и оппозиционной «Свободной сирийской армией» (ССА), куда вошли все антиправительственные фракции.

К 2012 году из ССА вышли курдские организации, которые организовали собственную автономию на севере страны, а в 2013 году наиболее радикальные повстанцы основали группировку «Исламский фронт». После раскола влияние и силы ССА ослабли.

Популярность начали набирать радикальные исламистские группировки: появившаяся в 2012 году «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической и запрещена) и созданное в 2013 году «Исламское государство» (ИГ, признано в РФ террористическим и запрещено).

Запрещенное в России ИГ в 2014 году захватило значительные территории Сирии и Ирака и объявило о создании исламского халифата. В ответ западные страны во главе с США начали бомбить предполагаемые военные объекты запрещенной в России ИГ без разрешения Сирии.

30 сентября 2015 года Россия объявила о начале российской военной операции в Сирии против запрещенного ИГ. В 2016 году сирийское правительство и вооруженная оппозиция подписали документ о прекращении огня.

В январе 2017 года в Астане началась серия переговоров об урегулировании в Сирии при участии представителей РФ, Сирии, Турции, Ирана и ООН, а также делегации вооруженной сирийской оппозиции. В ходе обсуждений удалось подписать меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

К 2017 году большая часть запрещенной в России группировки ИГ была разгромлена, а 11 декабря того же года начался вывод российских войск из Сирии.

К концу 2018 года из четырех зон деэскалации под контролем оппозиции осталась только одна — в провинции Идлиб. Контроль в ней принадлежал группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ и признана террористической).

В 2018 году на севере страны был также образован курдский альянс «Сирийские демократические силы», осуществлявший контроль над самопровозглашенной Автономной администрацией Северо-Восточной Сирии.

К марту 2020 года сирийское правительство контролировало две трети страны, остальные территории принадлежали Автономной администрации Северо-Восточной Сирии, «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) и другим исламистским группировкам.

27 ноября 2024 года вооруженные формирования запрещенной в РФ «Хайат Тахрир аш-Шам» начали наступление на правительственные силы в Алеппо. К 30 ноября они прорвались в город Алеппо, 5 декабря заняли город Хама, а к 8 декабря были захвачены Хомс и Дамаск.