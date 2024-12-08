Премьер-министр Сирии призвал провести в стране свободные выборы

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о необходимости проведения свободных выборов в стране после того, как антиправительственные силы взяли контроль над всем государством. Премьер ранее сообщил о готовности сотрудничать с оппозицией и передать власть мирным путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Karam al-Masri / Reuters Фото: Karam al-Masri / Reuters

В беседе с телеканалом Al Arabiya премьер рассказал, что уже контактировал с лидерами антиправительственных формирований относительно того, как следует управлять Сирией в переходный период. Он отметил, что для управления страной на данном этапе необходимы демократические процедуры и свободные выборы.

«Мы будем сотрудничать с любым руководством, которое выберут сирийцы, чтобы обеспечить их всеми возможными удобствами. Все институты государства должны быть сохранены»,— добавил премьер-министр.

Утром 8 декабря антиправительственные силы сообщили о получении полного контроля над Сирией. Они также заявили о падении режима Башара Асада. Боевики захватили Дамаск и город Хомс. Где сейчас находится президент Сирии, неизвестно. СМИ писали, что он покинул страну.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в материале «Ъ».