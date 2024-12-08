Посольство РФ в Дамаске: сотрудники дипмиссии в порядке

Посольство России в Дамаске подтвердило, что с его сотрудниками все в порядке на фоне получения контроля над городом антиправительственными силами. Боевики также захватили город Хомс.

«С нами все в порядке»,— сообщил представитель посольства агентству ТАСС. Других деталей он не привел.

Премьер Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали объявил о готовности передать власть и сотрудничать с оппозицией. Антиправительственные силы сообщили, что положили конец 24-летнему периоду правления президента Башара Асада. Наступление антиправительственных группировок во главе с «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ) продолжается с конца ноября.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в материале «Ъ».