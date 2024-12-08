Курды опровергли контроль протурецких сил над Манбиджем на севере Сирии

Курдские формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщили о продолжающихся боях с протурецкими силами за контроль над городом Манбидж и его окрестностями в провинции Алеппо на севере Сирии.

В опубликованном в Telegram-канале SDF заявлении, формирования опровергают информацию СМИ о контроле бойцов протурцеких группировок над Манбиджем. «Эта информация является ложной, и наши силы продолжают свои усилия по защите этого района и его населения различными военными методами»,— подчеркивается в сообщении.

Турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности ранее писало, что поддерживаемая Турцией оппозиционная «Сирийская национальная армия» продвигается к удерживаемому курдами Манбиджу.

The Times of Israel отмечала, что исламистские группировки и курдские силы, которые ранее объединили усилия для свержения режима сирийского президента Башара Асада, теперь вступили в конфликт друг с другом.

Сегодня, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Премьер Сирии Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад ушел в отставку и покинул страну. Где именно он находится, не уточняется.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».