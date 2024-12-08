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Коммерсантъ FM
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Курды опровергли контроль протурецких сил над Манбиджем на севере Сирии

Курдские формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщили о продолжающихся боях с протурецкими силами за контроль над городом Манбидж и его окрестностями в провинции Алеппо на севере Сирии.

В опубликованном в Telegram-канале SDF заявлении, формирования опровергают информацию СМИ о контроле бойцов протурцеких группировок над Манбиджем. «Эта информация является ложной, и наши силы продолжают свои усилия по защите этого района и его населения различными военными методами»,— подчеркивается в сообщении.

Турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности ранее писало, что поддерживаемая Турцией оппозиционная «Сирийская национальная армия» продвигается к удерживаемому курдами Манбиджу.

The Times of Israel отмечала, что исламистские группировки и курдские силы, которые ранее объединили усилия для свержения режима сирийского президента Башара Асада, теперь вступили в конфликт друг с другом.

История вооруженного конфликта в Сирии

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Сегодня, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Премьер Сирии Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад ушел в отставку и покинул страну. Где именно он находится, не уточняется.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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