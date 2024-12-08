INA: Ирак эвакуировал сотрудников посольства в Дамаске

Ирак эвакуировал сотрудников своего посольства в Дамаске из-за заявлений боевиков об установлении контроля над сирийской столицей, пишет иракское национальное агентство INA. Министерство иностранных дел Ирака пока не комментировало такую информацию.

Сведения о том, куда именно были вывезены иракские дипломаты, не уточняются. По данным телеканала Al Arabiya, сотрудников посольства, вероятнее всего, могли перенаправить в Бейрут.

Как передает агентство IRNA, посольство Ирана в Дамаске было взято штурмом вооруженными людьми. Согласно сведениям агентства, посольство Ирана разграбили и подвергли вандализму. Сотрудников дипмиссии эвакуируют.

МИД Армении заявил, что диппредставительство страны в Сирии продолжит работу из Бейрута. Пресс-служба посольства России сообщила ТАСС, что с сотрудниками ее ведомства все в порядке.

Утром 8 декабря антиправительственные войска вошли в столицу Сирии Дамаск. Они заявили о падении режима президента страны Башара Асада. Где именно сейчас находится президент Сирии, неизвестно. Самолет, на котором, предположительно, он улетел из страны, пропал с радаров. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности к мирной передаче власти.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в онлайн-трансляции «Ъ».