Коалиция оппозиционных сил Сирии заявила о желании сохранить отношения с РФ

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) сообщила, что организация надеется на хорошие отношения с Россией. По словам члена НКОРС Анаса аль-Абда, коалиция работает над немедленным началом переходного периода в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анас аль-Абда

Фото: Jamal Saidi (SWITZERLAND - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT / Reuters Анас аль-Абда

Фото: Jamal Saidi (SWITZERLAND - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT / Reuters

«Мы работаем над реализацией резолюции 2254 СБ ООН, чтобы немедленно начать переходный период. Действующее правительство призвано продолжать исполнять свои обязанности, пока не начнется надлежащий переходный процесс»,— сказал Анас аль-Абда в беседе с ТАСС.

Он отметил, что дальнейший процесс национального примирения «будет крайне сложным», но решающее слово за сирийским народом, который должен выбрать лидера, которого он поддерживает. Анас Аль-Абда охарактеризовал последние события в Сирии как «освобождение Дамаска и сирийцев» и новый этап развития страны.

Антиправительственные войска вошли в Дамаск сегодня, 8 декабря. Они объявили о свержении режима президента Башара Асада. МИД России заявил, что находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Согласно сообщению российского ведомства, президент Сирии Башар Асад ушел в отставку и покинул страну. Где именно он находится, не уточняется.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».