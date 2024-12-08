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Коммерсантъ FM
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Коалиция оппозиционных сил Сирии заявила о желании сохранить отношения с РФ

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) сообщила, что организация надеется на хорошие отношения с Россией. По словам члена НКОРС Анаса аль-Абда, коалиция работает над немедленным началом переходного периода в стране.

Анас аль-Абда

Анас аль-Абда

Фото: Jamal Saidi (SWITZERLAND - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT / Reuters

Анас аль-Абда

Фото: Jamal Saidi (SWITZERLAND - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT / Reuters

«Мы работаем над реализацией резолюции 2254 СБ ООН, чтобы немедленно начать переходный период. Действующее правительство призвано продолжать исполнять свои обязанности, пока не начнется надлежащий переходный процесс»,— сказал Анас аль-Абда в беседе с ТАСС.

Он отметил, что дальнейший процесс национального примирения «будет крайне сложным», но решающее слово за сирийским народом, который должен выбрать лидера, которого он поддерживает. Анас Аль-Абда охарактеризовал последние события в Сирии как «освобождение Дамаска и сирийцев» и новый этап развития страны.

Антиправительственные войска вошли в Дамаск сегодня, 8 декабря. Они объявили о свержении режима президента Башара Асада. МИД России заявил, что находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Согласно сообщению российского ведомства, президент Сирии Башар Асад ушел в отставку и покинул страну. Где именно он находится, не уточняется.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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