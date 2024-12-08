Пентагон: США не намерены выводить войска из Сирии

Соединенные Штаты продолжат сохранять свое присутствие на востоке Сирии и примут все необходимые меры, чтобы не допустить возрождения группировки «Исламское государство» (признано в РФ террористическим и запрещено). Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро, выступая на форуме «Манамский диалог».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниэль Шапиро

Фото: U. S. Department of Defense Даниэль Шапиро

Фото: U. S. Department of Defense

Выступление Даниэля Шапиро состоялось через несколько часов после того, как сирийские повстанцы объявили о свержении режима Башара Асада в Сирии, отмечает Reuters. Господин Шапиро призвал все стороны конфликта защищать гражданское население и соблюдать международные нормы.

«В то время как ситуация в Сирии стремительно развивается, США продолжат тесно консультироваться с партнерами в регионе, которых затронул кризис, чтобы помочь им обеспечить свою безопасность. Наши обязательства перед ними сильны как никогда. Мы также сохраним присутствие на востоке Сирии — исключительно в целях окончательной победы над ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено.— "Ъ"), это не имеет ничего общего с другими аспектами конфликта»,— сказал господин Шапиро (цитата по ТАСС).

Наступление сирийских повстанцев началось в середине прошлой недели, 27 ноября, в провинциях Идлиб и Алеппо. Сегодня утром антиправительственные войска вошли в столицу Сирии Дамаск, после чего заявили о падении режима Башара Асада. Местонахождение сирийского президента сейчас неизвестно. Самолет, на котором, предположительно, он улетел из страны, пропал с радаров.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».