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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости» узнало о случаях мародерства в сирийской Латакии

Российское агентство «РИА Новости» рассказало о грабежах и разбое в сирийском городе Латакия. Со ссылкой на местных жителей агентство пишет, что после того, как боевики заявили о захвате власти в Сирии, по улицам Латакии начали ездить вооруженные люди, «праздновать и радоваться». Утверждается, что несколько магазинов, а также таможня в порту Латакии разграблены.

«Утром, часов с 10 по местному времени, начали грабить магазины. Разграбили таможню в порту Латакии, вывозили все оттуда. Не знаю, кто эти люди, кто первыми туда прорвался, но грузовиками вывозили оттуда грузы из таможни и товары из duty free. В центре разграбили полностью магазины, не все, но многие, особенно с дорогими товарами»,— приводит «РИА Новости» слова россиянки, проживающей в городе.

По словам собеседницы агентства, полиция в происходящее не вмешивается. Она также рассказала, что в полицейском участке около порта, на улице Тмани Азар начался пожар. «Полиции там нет. Абсолютно никакой власти, полное безвластие, анархия. Поэтому люди пользуются»,— добавила она. Корреспондент «РИА Новости» передает, что в занятых городах возле важных объектов боевики поставили охрану, чтобы пресечь грабежи.

История вооруженного конфликта в Сирии

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Латакия — это третий крупный город Сирии. В нем располагается главный порт Сирии на Средиземном море. В 25 км к югу от города расположен международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада. К аэропорту непосредственно примыкает поселок Хмеймим, где базируется авиационная группа ВКС России, участвующая в военной операции РФ в Сирии.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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