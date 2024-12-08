Диспетчерские службы приостановили контроль за полетами над Сирией

Авиационные диспетчерские службы Сирии приостановили контроль за движением самолетов в воздушном пространстве страны. Соответствующее специальное извещение — NOTAM — распространило аэронавигационное ведомство Сирии, передает ТАСС.

«Аэронавигационное обслуживание через район полетной информации "Дамаск" приостановлено»,— говорится в уведомлении. Ориентировочной датой возобновления диспетчерского контроля в сообщении названо 18 декабря.

Еще одно сообщение, также распространенное аэронавигационными властями страны, рекомендует экипажам самолетов при необходимости связываться с диспетчерскими службами Аммана (Иордания), Бейрута (Ливан) или Никосии (Кипр).

Согласно данным сервиса Flightradar, сейчас в воздушном пространстве Сирии нет ни одного самолета. Международный аэропорт Дамаска, куда сегодня вошли антиправительственные войска, ранее отменил прилеты и вылеты всех рейсов. Аналогичное ограничение действует и в аэропорту Алеппо. Рейс «Сирийских авиалиний» в Москву, который должен был приземлиться во Внуково в 14:00 мск, также отменен.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».