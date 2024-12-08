Саудовская Аравия призвала не вмешиваться во внутренние дела Сирии

Власти Саудовской Аравии призвали международное сообщество поддержать Сирию и не вмешиваться во внутренние дела страны, говорится в заявлении МИД королевства в соцсети Х. Министерство подчеркивает необходимость сотрудничества с сирийским народом для решения проблем, которые касаются интересов Сирии и ее народа. Королевство призывает международное сообщество уважать суверенитет Сирии.

Сегодня, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Премьер Сирии Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад ушел в отставку и покинул страну.

Исламисты объявили награду $10 млн за информацию, которая поможет в задержании господина Асада. Некоторое время местонахождение бывшего президента было неизвестно. Источники Reuters допускали, что он мог погибнуть в авиакатастрофе, когда покидал страну. Однако источник ТАСС в Кремле сообщил, что Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву. Россия предоставила ему убежище.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».