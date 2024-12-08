МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками оппозиции Сирии

Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции, говорится в заявлении МИД России, которое было опубликовано после захвата Дамаска исламистами. Внешнеполитическое ведомство призвало все вовлеченные стороны отказаться от применения насилия.

«Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса»,— говорится в заявлении МИД России.

Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. МИД уточнил, что серьезной угрозы их безопасности нет.

МИД России также заявил, что президент Сирии Башар Асад ушел в отставку и покинул страну. Где именно он находится, не сказано. Ранее издание Bild писало, что на переговорах с антиправительственными силами в Катаре Башар Асад говорил о плане уйти в отставку и улететь в Россию. Взамен он просил прекратить наступление. Источники Bild сообщили, что переговоры провалились.

Утром 8 декабря антиправительственные силы вошли в Дамаск и заявили о свержении режима Башара Асада. Премьер страны Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в онлайн-трансляции «Ъ».