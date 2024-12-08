Reuters: Израиль нанес авиаудары по исследовательскому центру в Дамаске

Источники Reuters сообщили, что израильская авиация ударила по исследовательскому центру в Дамаске. Предполагается, что в этом центре иранские ученые занимались разработкой ракет. По данным собеседников агентства, Израиль нанес три авиаудара по крупному комплексу безопасности в квартале Кфар-Суса в Дамаске.

Ранее телеканалы «Аль-Хадас» и «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщили, что израильская армия взяла под контроль сирийский пост Хермон (Джебель-эш-Шейх). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее прибыл на границу с Сирией. Он заявил, что соглашение о разграничении с Сирией от 1974 года рухнуло из-за ухода сирийских войск, поэтому Израиль занял буферную зону.

Сегодня, 8 декабря, антиправительственные войска вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Премьер Сирии Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти. МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад ушел в отставку и покинул страну. Где именно он находится, не уточняется. Источники агентства Reuters допускают, что господин Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, когда покидал страну в ночь на 8 декабря.

О том, что сейчас происходит в Сирии,— в онлайн-трансляции «Ъ».