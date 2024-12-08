Армия Сирии заявила о продолжении боев с антиправительственными силами

Сирийская армия заявила, что продолжает бои с антиправительственными силами вблизи городов Хама, Хомс и Дераа, передает Reuters. До этого, как пишет агентство, командование Сирии уже уведомило военных, что правление президента Башара Асада прекращено.

Ранее исламистские группировки получили контроль над столицей Сирии Дамаском. В телеэфире они заявили, что положили конец 24-летнему правлению Башара Асада. Где сейчас находится президент, неизвестно. По информации СМИ, он улетел из Сирии. Reuters также писало, что, предположительно, его самолет исчез с радаров.

Премьер Сирии Мухаммед Гази Аль-Джаляли заявил о начале переговоров с антиправительственными силами. Он уточнил, что намерен передать власть мирным путем. Представители исламистских группировок запретили боевикам приближаться к административным зданиям в Дамаске.

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