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Коммерсантъ FM
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Премьер Сирии: вопрос военного присутствия РФ решат новые власти

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что вопрос военного присутствия России на территории страны будут решать новые власти. В ходе наступления антиправительственных сил Минобороны РФ отчитывалось о нанесении ударов по их позициям.

Мухаммед Гази аль-Джаляли

Мухаммед Гази аль-Джаляли

Фото: Iran's Foreign Ministry / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Мухаммед Гази аль-Джаляли

Фото: Iran's Foreign Ministry / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

«Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями»,— сказал премьер Сирии телеканалу Al Arabiya. По его словам, ситуация в Минобороны Сирии «непонятная». Ранее премьер говорил, что ему неизвестно местонахождение министра обороны Али Аббаса.

Утром 8 декабря антиправительственные силы сообщили о получении полного контроля над Сирией. Они также заявили о падении режима Башара Асада. Где сейчас находится президент Сирии, неизвестно. СМИ писали, что он покинул страну. Премьер заявил о готовности сотрудничать с оппозицией и передать власть мирным путем.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в материале «Ъ».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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