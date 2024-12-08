Премьер Сирии: вопрос военного присутствия РФ решат новые власти

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что вопрос военного присутствия России на территории страны будут решать новые власти. В ходе наступления антиправительственных сил Минобороны РФ отчитывалось о нанесении ударов по их позициям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухаммед Гази аль-Джаляли

Фото: Iran's Foreign Ministry / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters Мухаммед Гази аль-Джаляли

Фото: Iran's Foreign Ministry / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

«Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями»,— сказал премьер Сирии телеканалу Al Arabiya. По его словам, ситуация в Минобороны Сирии «непонятная». Ранее премьер говорил, что ему неизвестно местонахождение министра обороны Али Аббаса.

Утром 8 декабря антиправительственные силы сообщили о получении полного контроля над Сирией. Они также заявили о падении режима Башара Асада. Где сейчас находится президент Сирии, неизвестно. СМИ писали, что он покинул страну. Премьер заявил о готовности сотрудничать с оппозицией и передать власть мирным путем.

Что происходит в Сирии после захвата боевиками Дамаска — в материале «Ъ».