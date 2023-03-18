Продление зерновой сделки, американский БПЛА над Черным морем и «Оскар-2023»

Инициативы недели

Россия продлит зерновую сделку на 60 дней.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе съезда РСПП.

В Госдуму РФ внесен законопроект о повышении призывного возраста с 18–27 до 21–30 лет.

В Москве прошел первый съезд Международного движения русофилов.

Минфин и МИД РФ предложили приостановить соглашения о налогах с недружественными странами.

В Совбезе ООН по запросу РФ обсудили такое понятие, как «русофобия».

В США были закрыты две крупные финорганизации — Signature Bank и Silicon Valley Bank, что приведет к ужесточению банковского надзора.

Биржа NASDAQ планирует провести делистинг ценных бумаг ряда российских компаний. Речь идет о «Яндексе», Ozon, Qiwi и HeadHunter.

ГИБДД и мэрия Москвы тестируют нейросеть, которая позволит дорожным камерам фиксировать нарушения ПДД пользователями электросамокатов.

Wildberries и «Опора России» создадут комиссию по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Россия не признает юрисдикцию МУС.

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию.

Госдума РФ криминализовала дискредитацию добровольных формирований, содействующих ВС России.

Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры на 15 млрд руб. к бывшему оператору проекта «Сахалин-1».

Во Франции в обход парламента приняли закон, повышающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

США считают приостановку участия России в ДСНВ юридически недействительной. Позже в МИД РФ объяснили, на каком основании Россия приостановила участие в договоре.

Цитаты недели

«Если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться. Все хорошо. Можно хрюкнуть сразу» (президент РФ Владимир Путин о дефиците кадров в ОПК в ходе поездки в Улан-Удэ).

«Несмотря на определенные издержки, думаю, что прошлый год пошел только на пользу» (президент РФ Владимир Путин о состоянии российской экономики).

«Это очередное подтверждение, что они (США.— “Ъ”) непосредственно участвуют в этих мероприятиях, в войне» (секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев об инциденте с американским БПЛА).

«Что касается резервов — здесь я ничем помочь не могу» (глава ЦБ Эльвира Набиуллина о том, где найти замороженные резервы РФ).

«Давайте скажем прямо: доллар — это не более чем "бумажка на доверии"» (представитель МИД РФ Алексей Дробинин о доверии к американской валюте).

«Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о вручении «Оскара» фильму «Навальный»).

«Я за возрождение Смерша. По отношению к пятой колонне — точно. Сегодня время такое. Говорю сейчас даже не про боевые действия — и про мирную жизнь» (глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24»).

Цифры недели

После ввода войск РФ на территорию Украины погибло более 8,2 тыс. мирных жителей: 3664 мужчины, 2173 женщины, 260 мальчиков и 203 девочки, а также 31 ребенок и 1900 взрослых, чей пол на данный момент установить не удалось.

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

В 3,61 раза сократилась прибыль «Газпрома» год к году.

Оборот внешней торговли России вырос за 2022 год на 8,1%.

Bloomberg: Россия сохранила «теневые резервы» на $80 млрд.

Набсовет Сбербанка рекомендовал рекордные дивиденды — 25 руб. на акцию.

Американские банки заняли рекордные $165 млрд у ФРС за неделю.

Пентагон опубликовал черновик бюджета на 2024 год, подразумевающий рекордные траты — $842 млрд.

В IT-индустрии разбираются не более 11% россиян.

Соцсеть «Россграм» пообещала инвесторам прибыль 950% за три года.

Трафик мессенджера Telegram среди россиян в 2022 году вырос в три раза.

Лишь 3,2% землян могут в полной мере и без опаски выражать свое мнение и выходить на акции протеста.

Трагикомедия «Всё везде и сразу» завоевала 7 наград премии «Оскар».

Отставки и назначения

Новым гендиректором РСМД избран Иван Тимофеев.

Из правления РСПП выйдут более 15 бизнесменов, в том числе президент Crocus Group Араз Агаларов и бывший вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

Врио главы Чукотки назначен бывший первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов.

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов возглавил московский клуб «Спартак».

Джанни Инфантино переизбран на пост президента FIFA.

Сделки недели

Правительство РФ разрешило «Татнефти» купить предприятия финского производителя шин Nokian Tyres.

Госдеп США одобрил возможную продажу Польше ракет Hellfire за $150 млн.