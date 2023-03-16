Человечество теряет права

Лишь 3,2% землян могут в полной мере и без опаски выражать свое мнение и выходить на акции протеста. Такие данные содержатся в ежегодном рейтинге гражданских свобод, составленном альянсом правозащитных организаций CIVICUS. Россия вошла в худшую из пяти, «закрытую» категорию стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против пенсионной реформы во Франции (март 2023 года)

Фото: Jeremias Gonzalez / AP Столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против пенсионной реформы во Франции (март 2023 года)

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Объединение правозащитных организаций CIVICUS представило очередной ежегодный рейтинг гражданских свобод в разных странах мира, который оно публикует с 2017 года. Как следует из документа, в 2022-м протесты граждан, в большинстве своем мирные, были зафиксированы в 131 стране мира. Касались они самых разных проблем, начиная с роста цен на продукты питания из-за инфляции и заканчивая негодованием по поводу коррупции власти или репрессий.

Как минимум в 92 странах протестующих задерживали, в 57 — при задержаниях использовалась чрезмерная сила.

Убийства участников мирных протестов были зафиксированы как минимум в 24 странах мира. Более чем в 100 государствах в прошлом году преследовали гражданских активистов, журналистов и сотрудников правозащитных организаций. Рейтинг оценивал 197 стран и территорий.

СIVICUS — объединение более чем 20 правозащитных НКО и социальных движений по всему миру, основанное в 1993 году с целью содействия развитию гражданского общества. Штаб-квартира объединения находится в Йоханнесбурге, представительства — в Нью-Йорке и Женеве.

Страны в рейтинге распределяются на пять категорий по степени ограничения гражданских свобод: страны со свободным гражданским обществом («Свободные»); страны, где гражданские свободы частично ограничены («Ограничивающие»); страны, в которых гражданскому обществу создаются значительные препятствия («Обструктивные»); страны, где гражданское общество подвергается репрессиям («Репрессивные»); страны, где любая попытка воспользоваться гражданскими свободами жестко подавляется («Закрытые»).

Как отмечают авторы, данные рейтинга свидетельствуют о том, что гражданское общество оказывается во все более враждебном окружении.

Учитывая ситуацию в 2022 году, можно сделать вывод, что лишь 3,2% населения планеты проживает в странах, которые включены в категорию «Свободные». К этой категории, по оценкам CIVICUS, относятся всего 38 из 197 стран, включая Канаду, Норвегию, Швецию, Финляндию, Германию, Исландию, Португалию.

В категорию стран, где гражданские свободы частично ограничиваются, вошли 42 страны, в том числе Армения, Бельгия, Кипр, Франция, Италия, Грузия, Япония, Молдова и США. В этих странах проживает 11,3% населения мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники забастовки транспортников во Франции (октябрь 2022 года)

Фото: Daniel Cole / AP Участники забастовки транспортников во Франции (октябрь 2022 года)

Фото: Daniel Cole / AP

Великобритания, Украина, Южная Африка, Сербия, Польша и еще 35 государств попали в категорию «Обструктивные» — это страны, притесняющие гражданские свободы.

К категории «Репрессивные» CIVICUS относит 50 стран с самой большой долей мирового населения — 42,2%. В их числе Ангола, Чад, ЦАР, Эфиопия, Индия, Казахстан, Турция, Венесуэла.

Остальные 27 государств входят в категорию «Закрытые», как отмечают в CIVICUS, худшую категорию из всех. В том числе это Афганистан, Мьянма, Россия, Белоруссия, Азербайджан, Китай, Иран, КНДР, Саудовская Аравия.

В этих странах проживает 28,5% населения планеты, или более 2 млрд человек. Больше всего государств со свободным гражданским обществом находится в регионе Европа и Средняя Азия — 20, а больше всего стран из категории «Закрытые» — на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

За минувший год 15 стран переместились в более низкую категорию, ухудшив показатели свободы гражданского общества. Например, переход Великобритании в категорию «Обструктивные» авторы рейтинга объясняют «ростом авторитарности» в принятии ограничительных и карательных законов в отношении общественных протестов. По мнению CIVICUS, британское правительство создает «атмосферу враждебного отношения» к организаторам общественных кампаний, благотворительным организациям и другим структурам гражданского общества. Россия, Афганистан, Гонконг, Мьянма и Таджикистан перешли из категории «Репрессивные» в «Закрытые».

Есть и обратный процесс. Улучшить показатели удалось десяти странам, и в их числе Чехия, Латвия, Армения, Чили, США, Бурунди, ЦАР и Южный Судан.

Оценивая ситуацию в России, эксперты CIVICUS указывают на нападения и преследование, закрытие и блокировку независимых СМИ, принятие «репрессивных законов» и ограничительных мер в отношении критиков власти, закрытие крупных правозащитных организаций. Авторы рейтинга, кроме того, утверждают, что за отчетный год в стране были арестованы более 19 тыс. участников акций протеста.

Алена Миклашевская