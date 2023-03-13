В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста до 21 года

В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста с 18-27 до 21-30 лет. Он предполагает переходный период до 2026 года. С инициативой выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, первый зампред комитета по обороне Андрей Красов и зампред комитета по обороне Юрий Швыткин.

В период с 1 января по 31 декабря 2024 года призыву на военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, с 1 января по 31 декабря 2025 года — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 до 30 лет.

В пояснительной записке отмечается, что увеличение призывного возраста позволит «исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва» во время учебного процесса. Кроме того, законопроект позволит сократить расходы федерального бюджета на проведение медицинского освидетельствования призывников на сумму свыше 639 млн. руб. в год.

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