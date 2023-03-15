NASDAQ намерен провести делистинг акций «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter

Биржа NASDAQ планирует провести делистинг ценных бумаг ряда российских компаний. Речь идет о «Яндексе», Ozon, Qiwi и HeadHunter. «Яндекс» и Ozon утверждают, что это не повлияет на их операционную деятельность.

Американская торговая площадка уведомила Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc, что их акции будут исключены из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют решение.

«Яндекс» сообщил, что получил уведомление о планах по делистингу акций класса А. «В ближайшее время компания подаст в NASDAQ апелляцию»,— говорится в сообщении компании, которое поступило в «Ъ».

«Яндекс» считает, что возможный делистинг никак не повлияет на его операционную деятельность. Сервисы будут работать как и раньше, а «расчеты с партнерами продолжат выполняться в срок и в полном объеме». «Все ранее анонсированные программы поддержки партнеров останутся в силе»,— говорится в сообщении. Вне зависимости от будущего решения NASDAQ акции «Яндекса» продолжат торговаться на Мосбирже. Компания считает, что для инвесторов ничего не изменится, торги будут идти в обычном режиме.

Ozon пока изучает процесс обжалования делистинга. Российская компания сообщила, что, по правилам биржи, в случае апелляции процесс делистинга будет приостановлен до вынесения письменного решения специальной комиссией. Слушание по обжалованию должно быть проведено в течение 45 дней «с момента поступления запроса компании».

«При любом развитии событий решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность компании и не нарушает ее финансовую устойчивость. Мы продолжаем развивать наш бизнес»,— говорится в сообщении Ozon, которое поступило в «Ъ». Компания отметила, что она всегда выполняла все требования NASDAQ. Ozon также обратил внимание, что не находится под санкциями.

В конце февраля 2022 года на NASDAQ были приостановлены торги акциями компаний с основным бизнесом в России. Решение было принято на фоне ввода войск РФ на Украину.

Как российские власти поддержали «Яндекс», VK и Ozon из-за приостановки торгов на зарубежных биржах — в материале «Ъ» «Не теряя облига».