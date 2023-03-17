Кремль подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней

Россия продлит зерновую сделку ровно на 60 дней, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия продлевает сделку на 60 дней»,— сказал господин Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о планах продления соглашения на 120 дней, исходившую от турецкой стороны.

14 марта продление зерновой сделки подтвердил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Продление соглашения в Кремле назвали «жестом доброй воли России». В российском МИДе подчеркнули, что принятое решение «не является ультиматумом». Другие участники сделки, в частности Турция, настаивали на продлении сделки на 120 дней.

Подробнее о продлении черноморской инициативы — в колонке «Ъ FM» «Это как бы последнее предупреждение».

Григорий Лейба