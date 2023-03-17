Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кремль подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней

Россия продлит зерновую сделку ровно на 60 дней, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия продлевает сделку на 60 дней»,— сказал господин Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о планах продления соглашения на 120 дней, исходившую от турецкой стороны.

14 марта продление зерновой сделки подтвердил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Продление соглашения в Кремле назвали «жестом доброй воли России». В российском МИДе подчеркнули, что принятое решение «не является ультиматумом». Другие участники сделки, в частности Турция, настаивали на продлении сделки на 120 дней.

Подробнее о продлении черноморской инициативы — в колонке «Ъ FM» «Это как бы последнее предупреждение».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...