Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Ордер выписан Досудебной палатой суда по делу о «незаконном вывозе детей». Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте суда. Россия не признает юрисдикцию МУС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Мария Львова-Белова во время встречи 9 марта 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Мария Львова-Белова во время встречи 9 марта 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Как сказано в заявлении, господин Путин и госпожа Львова-Белова, «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации».

«Имеются разумные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц и за неспособность осуществлять должный контроль над гражданскими и военными подчиненными»,— сообщается в пресс-релизе.

«Преступления, предположительно, были совершены на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года. Имеются разумные основания полагать, что г-жа Львова-Белова несет индивидуальную уголовную ответственность за указанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц»,— отмечается в документе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Россия не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств. «С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными»,— написала она в Telegram. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия не признает решения МУС по делам о военных преступлениях российской армии на Украине.

Мария Львова-Белова считает, что ордер МУС говорит о признании международного сообщества ее работы по помощи детям. «Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны»,— заявила она.

Газета The New York Times 13 марта со ссылкой на источники сообщила, что в ближайшее время МУС возбудит два дела против российских чиновников из-за предполагаемых преступлений на Украине: одно — из-за депортации украинских детей, второе — из-за ударов по гражданской инфраструктуре.

МУС не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге. МУС был учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Он занимается преследованием лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. МУС может возбуждать дела по представлению Совбеза ООН, но не входит в структуры ООН. По 63-й статье Римского статута МУС заочный судебный процесс невозможен.

Обычно ордера МУС выдаются секретно, однако, как подчеркивается в заявлении, в этот раз палата решила, что «информирование общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина