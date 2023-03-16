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Коммерсантъ FM
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«Газпром» отчитался о снижении прибыли с 2,7 трлн рублей до 747 млрд рублей год к году

По итогам 2022 года чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ составила 747,246 млрд руб., следует из финансового отчета компании. В 2021 году «Газпром» отчитывался о чистой прибыли в 2,684 трлн руб. За год показатель упал больше, чем в 3,6 раза. Отчетность компании приводят агентства.

Выручка компании составила 7,979 трлн руб., что на 25% больше аналогичного показателя 2021 года. Валовая прибыль компании упала на 12%, до 3,21 трлн руб., прибыль до уплаты налогов — 1,02 трлн руб. против 3,2 трлн руб. в 2021-м. Себестоимость продаж выросла 4,769 трлн руб., что на 73,5% больше итогов 2021 года.

В феврале Минфин России разработал поправки к Налоговому кодексу, которые вывели «Газпром» из-под повышенного налога на прибыль при экспорте сжиженного природного газа (СПГ). 17 февраля документ об этом подписал президент России Владимир Путин.

По информации «Ъ», в 2022 году добыча газа в России упала на 11,8%, до 672 млрд кубометров. Снижение произошло из-за сокращения «Газпромом» поставок энергоносителя в Европу до исторических минимумов. В декабре 2022 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что объем добычи газа в компании по итогам 2022-го составит 412,6 млрд кубометров, из них 100,9 млрд предназначено для поставок в дальнее зарубежье.

Подробнее — в материале «Ъ» «Добывшее будущее».

Олеся Павленко

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