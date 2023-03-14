Китайская угроза дорого обходится США

Пентагон опубликовал черновик бюджета на 2024 финансовый год, подразумевающий рекордные траты — $842 млрд. В качестве главной цели в документе открыто заявляется сдерживание КНР, в то время как противодействие России остается на втором плане. Минобороны США дает понять: главные усилия должны быть направлены на то, чтобы не отстать от Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

«Это самый стратегически ориентированный запрос, который когда-либо был получен от Министерства обороны. И, как ясно указано в нашей Стратегии национальной обороны, Китайская Народная Республика является нашим основным вызовом»,— не стал скрывать глава Пентагона Ллойд Остин, представляя бюджетное предложение по расходам ведомства на 2024 финансовый год (начинается в октябре текущего года).

Исходя из этого деньги американского оборонного бюджета в следующем году будут направлены в первую очередь на то, чтобы сохранить «военное превосходство над Китаем».

При этом необходимо действовать с КНР на упреждение, уверены в Пентагоне, ведь противник «вкладывает значительные средства в комплексную противовоздушную и противоракетную оборону и операционную энергоэффективность».

Цель оборонного бюджета — «сдерживание агрессии, работа для победы в конфликте, когда это необходимо, ответ на вызовы КНР в Индо-Тихоокеанском регионе». И лишь затем упоминаются вызовы, которые «исходят со стороны России в Европе».

Запрос американского военного ведомства — $842 млрд, что на 3,2% больше, чем в текущем году. В случае утверждения на этом уровне бюджет станет самым крупным за всю историю Пентагона. При этом в прошлом году Конгресс выделил Минобороны США на 9% больше, чем оно первоначально запрашивало. Подобное не исключено и сейчас, так что, возможно, бюджет приблизится к психологической отметке $1 трлн.

Замминистра обороны США по финансам Майкл Маккорд заявил в понедельник, что эту планку в Пентагоне могут перешагнуть в ближайшие пару лет. Такой прогноз опережает первоначальные ожидания, согласно которым $1 трлн ведомству выделят не раньше 2028 года. Однако рост инфляции и серьезные внешние вызовы привели к тому, что траты растут гораздо быстрее.

При этом стоит учитывать, что запрос Пентагона — это далеко не все траты на поддержание обороноспособности.

Часть средств получают другие ведомства, например, Минэнерго (на ядерные разработки). Ожидаются и дополнительные траты на Украину, которой обычно выделяют средства по линии экстренных ассигнований. Поэтому $300 млн в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины», упомянутые в этом документе,— это лишь небольшая часть того, что будет выделено Киеву. Для сравнения: за прошедший год Конгресс США разрешил перечислить Украине порядка $100 млрд.

На другие европейские инициативы в рамках сдерживания России и на кооперацию с НАТО в целом Соединенные Штаты планируют выделить порядка $5 млрд. Крупнейшим получателем будет «Европейская инициатива по сдерживанию» (речь о сдерживании России) — $3,6 млрд. НАТО получит в виде взносов $601 млн. Программа в области инвестиций в безопасность принесет альянсу $293 млн. В ходе пресс-конференции господин Маккорд подчеркнул, что это финансирование соответствует договоренностям, которые были достигнуты участниками НАТО на прошлогоднем саммите.

Еще один вызов, на который Пентагону придется отвечать и который отчасти связан с так называемым европейским театром действий,— это истощение запасов боеприпасов.

Американские военные планируют направить в следующем году военно-промышленному комплексу заказы на ракеты и снаряды на $30,6 млрд. Это почти на 12% больше трат текущего года.

Причем в Пентагоне не скрывают, что речь идет о долгосрочной стратегии.

Непосредственно на снаряды в США намерены потратить $5,6 млрд, на оперативно-тактические ракеты — $17,3 млрд, на стратегические ракеты — $7,3 млрд. Также на развитие технологий и улучшение военно-промышленной базы в этой области предлагается перевести $1,6 млрд.

В ходе брифинга другой заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс отметила, что бюджет нацелен на производство боеприпасов, оптимальных «для сдерживания и при необходимости преодоления агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе». То есть речь идет не только о политике России, но и о потенциальном столкновении с Китаем из-за Тайваня. Более того, Майкл Маккорд, комментируя журналистам решения по усилению производственной базы и темпа выпуска боеприпасов, в очередной раз указал: Украина все-таки не является главным фактором в принятии решения. Главный фокус — на Китае и на его сдерживании.

К слову, черновик бюджета действительно содержит самый крупный за всю историю запрос Пентагона на «Инициативу тихоокеанского сдерживания» ($9,1 млрд). Средства будут инвестированы «в передовые возможности, новые оперативные концепции и более выигрышное расположение сил в Индо-Тихоокеанском регионе». Деньги, как отмечается в документе, «также позволят реализовать новаторские инициативы на Гуаме, Марианских островах, Филиппинах, в Японии и Австралии».

Сдерживание Китая будет осуществляться и по другим направлениям. В частности, в Пентагоне обещают всерьез взяться за модернизацию и переоснащение ядерной триады и производственных мощностей. Только на это уйдет почти $38 млрд.

Из них, например, на программу американского стратегического бомбардировщика B-21 — $5,3 млрд, а стратегической подлодки типа Columbia — $6,2 млрд. Из этих средств профинансируют и программу межконтинентальных баллистических ракет LGM-35A Sentinel. Другая строка расходов Пентагона — укрепление противоракетной обороны. На это, как ожидает ведомство, уйдет $29,8 млрд.

В целом на закупку и разработку нового вооружения Пентагон планирует потратить порядка $315 млрд, из них $145 млрд — на научно-исследовательские проекты. Это больше, чем за всю историю США. Бюджетная заявка на 2024 финансовый год также предусматривает серьезные инвестиции ($5,1 млрд) в повышение устойчивости военных баз и размещенных на них критически важных объектов инфраструктуры в отношении таких угроз, как экстремальные погодные условия и кибератаки. Внушительные $33,3 млрд хотят направить на расширение возможностей в космосе.

Екатерина Мур, Вашингтон