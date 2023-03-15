Соцсеть «Россграм» пообещала инвесторам прибыль в 950% за три года

Российская соцсеть «Россграм» начала поиск частных инвесторов, сказано в Telegram-канале проекта. Компания обещает прибыль 850–950% в течение трех лет.

В 2023 году «Россграм» собирается привлечь 250 млн руб., сказали основатели соцсети Александр Зобов и Кирилл Филимонов в разговоре с РБК. По их словам, эти деньги направят на развитие соцсети — работу с блогерами и СМИ и привлечение пользователей.

В марте 2022 года был анонсирован запуск российского аналога Instagram (принадлежит Meta Platforms, которая была признана экстремистской организацией) — соцсети «Россграм». Поначалу запуск приложения планировался 28 марта, однако позже он был отложен. К марту 2023 года соцсеть так и не заработала.

Олеся Павленко