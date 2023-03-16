Джанни Инфантино получил новый срок

Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола (FIFA) на очередной четырехлетний срок на безальтернативной основе. Сохранить колоссальный кредит доверия господину Инфантино, который семь лет назад возглавил мировой футбол волею обстоятельств — из-за потрясшего его коррупционного кризиса, но превратился в супертяжеловеса спортивной политики, помогли прежде всего коммерческие успехи — постоянно увеличивающиеся доходы FIFA. Правда, стремление совершить очередной финансовый прорыв за счет радикального переформатирования топовых турниров, кажется, может привести к острейшему конфликту Джанни Инфантино с ведущими лигами и клубами.

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Фото: Jean Bizimana, Reuters Джанни Инфантино

Фото: Jean Bizimana, Reuters

В столице Руанды Кигали состоялся конгресс Международной федерации футбола, на котором прошли выборы ее президента. Интриги в них никакой не было. Джанни Инфантино возглавил FIFA в 2016 году молодым (ему было всего 45 лет) и не слишком заметным функционером исключительно благодаря обстоятельствам. Мировой футбол только что потряс грандиозный коррупционный кризис, а его жертвами стали почти все тяжеловесы-руководители, включая предшественника господина Инфантино Зеппа Блаттера. Между тем довольно быстро Джанни Инфантино из «промежуточной» фигуры, антикризисного менеджера, сам сумел превратиться в супертяжеловеса. В этот раз, как и в предыдущий, в 2019 году, он переизбрался на безальтернативной основе.

Что позволило швейцарцу получить настолько огромный кредит доверия, понятно.

В своем выступлении перед делегатами конгресса он неслучайно сделал акцент на коммерческих достижениях, пошутив: если бы исполнительный директор компании сообщил акционерам, что стоимость ее продукции выросла в семь раз, они бы оставили его на посту пожизненно.

Джанни Инфантино прежде всего имел в виду, вероятно, полагающиеся входящим в FIFA 211 национальным футбольным ассоциациям, чьи президенты и составляют электорат господина Инфантино, ежегодные выплаты от структуры. На излете правления Зеппа Блаттера они составляли скромные $250 тыс., теперь достигли $2 млн.

Обеспечил этот приятный для многих чиновников тренд рост доходов самой FIFA. Ее поступления за предыдущий четырехлетний цикл, увенчанный чемпионатом мира в Катаре в конце прошлого года, составили $7,6 млрд. Но и эта цифра кажется Джанни Инфантино недостаточной.

По сути, все наиболее значимые положения его новой программы были представлены заранее, когда FIFA объявила о реформах своих крупнейших турниров. В чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике вместо 32 сборных выступят 48, а формат турнира предусматривает проведение аж 104 встреч — на 40 больше, чем было сыграно в Катаре. Кроме того, реформировано клубное мировое первенство. Из камерного соревнования оно трансформируется в событие гигантского масштаба. В дебютном переформатированном чемпионате мира для клубов в 2025 году примут участие не 7, как сейчас, а 32 команды. Нововведения по замыслу FIFA должны послужить драйвером дальнейшего увеличения доходов. Причем увеличения радикального — до $11 млрд за цикл.

Зато с этими планами Джанни Инфантино как раз связана интрига вполне реальная. Дело в том, что дальнейшее уплотнение и так жесткого календаря за счет растягивания двух чемпионатов мира уже вызвало шквал критики со стороны различных футбольных профсоюзных организаций, включая головную — Международную ассоциацию профессиональных футболистов.

Все они считают предлагаемые FIFA нагрузки для игроков чрезмерными, вызывающими опасения за их здоровье и возможность поддерживать хорошую форму.

Но уже очевидно, что у профсоюзов в борьбе с Джанни Инфантино много сторонников и в другой части футбольного сообщества. Так, реформа формата чемпионата мира вынудила выпустить чрезвычайно резкое по риторике заявление La Liga, объединяющую элитные испанские клубы. В нем говорится о том, что FIFA своими действиями демонстрирует «полное неуважение к национальным чемпионатам», а также «игнорирует экономический ущерб», который они могут нанести «лигам по всему миру». Солидарность с La Liga выразила Ассоциация европейских лиг, объединяющая чемпионаты более чем 30 стран, включая Англию, Германию, Францию и Италию. Она также предсказала «огромный негативный эффект» от решений FIFA для «внутренних первенств, большинства команд, игроков и болельщиков».

Во время прошлого срока Джанни Инфантино уже возник острейший кризис, связанный именно с топовыми клубами и их отношением к стратегии международных футбольных властей. Правда, противостояли они не FIFA, а Союзу европейских футбольных ассоциаций, попытавшись весной 2021 года создать собственную суперлигу, но потерпев неудачу. Похоже, теперь атакам со стороны грандов, постоянно теряющих из-за травм звезд, которые не выдерживают придуманный FIFA график, предстоит столкнуться уже господину Инфантино.

Алексей Доспехов