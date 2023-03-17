Госдеп США одобрил возможную продажу Польше ракет Hellfire за $150 млн

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования за $150 млн, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

В агентстве уточнили, что ранее Польша запросила разрешение у США на приобретение ракет. Отправка ракет Варшаве улучшит безопасность союзника США по НАТО, который «содействует стабильности и экономическому развитию в Европе», заявили в ведомстве.

Госдеп уведомил Конгресс об одобрении потенциальной сделки. У законодательного органа есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть сделку и, в случае необходимости, заблокировать ее. Главным подрядчиком в случае одобрения будет военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

В августе прошлого года министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил изданию Polska Times, что с 2023 года на модернизацию и оборону власти выделят 3% ВВП. По его словам, Польша, в частности, заинтересована в поставках танков из Южной Кореи и заказала 500 систем залпового огня HIMARS у США.

Эрдни Кагалтынов