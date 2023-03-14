Новым генеральным директором РСМД стал Иван Тимофеев

Как стало известно «Ъ», новым гендиректором Российского совета по международным делам (РСМД) избран Иван Тимофеев. Он сменит на этом посту Андрея Кортунова, который станет научным руководителем организации. Бывший глава МИД РФ Игорь Иванов переизбран президентом РСМД. Таковы итоги общего собрания членов совета.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Иван Тимофеев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД РФ объяснило причину понижения Андрея Кортунова в должности: «Его работа оценивается на Смоленке как неудовлетворительная, пост он не сохранит». «РСМД должен стать эффективным инструментом реализации обновленной концепции внешней политики»,— сказали агентству в министерстве.

РСМД — российская некоммерческая организация, создана решением учредителей в соответствии с распоряжением президента РФ от 2 февраля 2010 года №59-рп «О создании некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам». Его учредители: Министерство иностранных дел, Министерство образования и науки, Российская академия наук, Российский союз промышленников и предпринимателей, информационное агентство «Интерфакс».

Свою миссию совет описывает так: «Содействие процветанию России через интеграцию в глобальный мир». «РСМД — связующее звено между государством, экспертным сообществом, бизнесом и гражданским обществом в решении внешнеполитических задач»,— сказано на сайте совета (.pdf).

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Кортунов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Кортунов был гендиректором РСМД с 2011 года. Окончил МГИМО МИД СССР, аспирантуру Института США и Канады АН СССР, кандидат исторических наук. Работал в Институте США и Канады, в том числе директором отдела внешней политики США и заместителем директора института. Преподавал международные отношения в европейских и американских университетах. Возглавлял ряд российских общественных организаций и фондов в сферах высшего образования, общественных наук и социального развития. Входит в экспертные, наблюдательные и попечительские советы многих российских и международных общественных организаций, член редакционных советов нескольких академических журналов. Имеет многочисленные публикации в России и за рубежом. Основные направления научной деятельности: международные отношения, внешняя и внутренняя политика России, российско-американские отношения. Регулярно писал авторские колонки для «Ъ».

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Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Игорь Иванов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Президент РСМД Игорь Иванов сказал журналистам во вторник, что «участники общего собрания приняли решение выразить благодарность А. Кортунову за его многолетнюю и плодотворную работу в должности генерального директора РСМД и высказались за продолжение конструктивного сотрудничества».

Иван Тимофеев с 2011 года был программным директором РСМД. В сфере его ответственности была содержательная работа РСМД: исследовательские, образовательные и издательские проекты, связи с правительственными структурами и СМИ. С 2015 года он также является руководителем программы «Институты евроатлантической безопасности» Валдайского клуба. До прихода в РСМД занимал должности ученого секретаря МГИМО МИД России, директора Аналитического центра МГИМО. С 2006 года и до настоящего времени является доцентом МГИМО. Кандидат политических наук. Автор и соавтор более 80 публикаций, изданных в России и за рубежом. Член редакционной коллегии журнала «Сравнительная политика», профессор Академии военных наук. Для «Ъ» Иван Тимофеев регулярно писал авторские колонки о санкциях.

Елена Черненко