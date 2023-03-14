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Алексей Жамнов прибавил себе «Спартак»

Главный тренер сборной России по хоккею возглавил московский клуб

Хоккейный «Спартак», который много лет никак не может избавиться от статуса заурядного середняка КХЛ, а в нынешнем сезоне впервые с 2017 года не попал в play-off, решил доверить пост главного тренера Алексею Жамнову. Это любопытное назначение. Господин Жамнов возглавляет сборную России, оставшуюся, впрочем, без топовых турниров из-за международных санкций, но его опыт работы клубным наставником минимален.

Тренер сборной России Алексей Жамнов на олимпийском хоккейном турнире в Пекине (2022 год)

Тренер сборной России Алексей Жамнов на олимпийском хоккейном турнире в Пекине (2022 год)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Тренер сборной России Алексей Жамнов на олимпийском хоккейном турнире в Пекине (2022 год)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Хоккейный «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера Алексея Жамнова. Комментируя его, председатель клубного совета директоров Олег Усачев назвал 52-летнего Жамнова «знаковой фигурой для отечественного спорта», перед которой стоит задача вывести команду на «высокие позиции в КХЛ, уделяя достаточно внимания развитию молодых игроков».

В клубе уверены, что под руководством Алексея Жамнова «Спартак» будет показывать «содержательный и интересный хоккей, который в свою очередь не оставит равнодушными многочисленных болельщиков».

Сам господин Жамнов сказал, что его привлекают «вектор и стратегия развития клуба на ближайшие сезоны», а преимущество он видит в том, что спартаковская система «обладает большим количеством молодых и перспективных хоккеистов, игра и талант которых должны стать залогом новых побед и успехов “Спартака”».

Под победами «старыми» Алексей Жамнов имел в виду те, что состоялись еще в годы существования СССР. В советском хоккее московский «Спартак» и в самом деле был заметным брендом, четырежды выиграв чемпионат страны. Но последнее золото он добыл в 1976 году.

Нынешняя спартаковская история — это история заурядного середняка, который постоянно объявляет о серьезных амбициях, но никогда им не соответствует в реальности.

После создания в 2008 году КХЛ потолком «Спартака» оставался второй раунд play-off. В него он проник всего трижды — в первые два сезона и в прошлом году, когда команде помогли обстоятельства. Его соперник по стартовой стадии — финский «Йокерит» — вышел из состава КХЛ после начала специальной военной операции на Украине. Нынешний сезон же получился для клуба провальным даже на общем сером фоне. Он впервые с 2017 года не попал в play-off, заняв девятое место в Западной конференции и опередив лишь совсем слабых конкурентов — «Куньлунь» и «Сочи», а в сводной таблице лиги оказался четвертым с конца. При этом по ходу регулярного чемпионата «Спартаком» успели поруководить три тренера — Борис Миронов, Игорь Гришин и Алексей Заварухин, но никому из них не удалось поставить команде если не яркую, то хотя бы стабильную игру.

Алексей Жамнов, конечно, гораздо известнее, чем его неудачливые предшественники. Когда-то суперзвезда НХЛ и сборной России, он в 2021 году возглавил национальную команду страны, готовившуюся к прошлогодней Олимпиаде в Пекине. Она проходила без хоккеистов североамериканской лиги, и на ней отстаивавшие чемпионское звание россияне, показывая не слишком креативный, но плотный хоккей, добрались до финала, в котором уступили финнам.

Сборная России по хоккею может остаться без главных турниров до 2025 года

Узнать, внесет ли Алексей Жамнов корректировки в скучноватый стиль сборной и способна ли она с ним брать медали в условиях более жесткой конкуренции, чем в Пекине, так и не удалось. Вскоре после Олимпиады Международная федерация хоккея (IIHF), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), опубликованным вскоре после начала событий на Украине, отстранила ее от участиях в крупных соревнованиях.

Единственным турниром сборной в 2022 году стал декабрьский Кубок «Первого канала», на котором ее соперниками были не входящие в мировую элиту белорусы и казахстанцы. При этом даже такой состав состязаний не обеспечил его хозяевам первого места. Оно досталось обыгравшей россиян по буллитам сборной Белоруссии.

Со «Спартаком» Алексей Жамнов связан очень тесно. В его руководство он вошел еще в 2015 году. Господин Жамнов в прошедшие с тех пор восемь лет исполнял в клубе различные функции — вице-президента, генерального менеджера, главы клубной академии, советника председателя наблюдательного совета. Проблема в том, что именно тренерского опыта у него совсем мало. По сути, если не считать нескольких матчей сборной, он исчерпывается коротким отрезком в должности исполняющего обязанности наставника «Спартака» в чемпионате четырехлетней давности. Правда, как раз в том сезоне столичная команда играла в хоккей, который был более или менее похож на хоккей в исполнении гранда. Он доставил трудности даже гиганту СКА. Тот в первом раунде play-off столкнулся с упорным сопротивлением аутсайдера и одолел его, потерпев два поражения, в шести матчах.

Алексей Доспехов

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Хоккеисты у ворот сборной России

Хоккеисты у ворот сборной России

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Конфликт между игроками сборных России и Финляндии

Конфликт между игроками сборных России и Финляндии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Россиянин Андрей Чибисов (справа) и финны Атте Охтамаа (в центре) и Харри Сятери

Россиянин Андрей Чибисов (справа) и финны Атте Охтамаа (в центре) и Харри Сятери

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Российский хоккеист Сергей Андронов (справа) и финн Валттери Фильппула

Российский хоккеист Сергей Андронов (справа) и финн Валттери Фильппула

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: финны Валттери Фильппула, Харри Песоне и россияне Александр Никишин, Дамир Шарипзянов, Иван Федотов

Слева направо: финны Валттери Фильппула, Харри Песоне и россияне Александр Никишин, Дамир Шарипзянов, Иван Федотов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Россиянин Павел Карнаухов (слева) и финн Сакари Маннинен в борьбе за шайбу

Россиянин Павел Карнаухов (слева) и финн Сакари Маннинен в борьбе за шайбу

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Российский хоккеист Вадим Шипачев (справа)

Российский хоккеист Вадим Шипачев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Игроки у ворот сборной России

Игроки у ворот сборной России

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Хоккеисты Павел Карнаухов (слева) и Сакари Маннинен в борьбе за шайбу

Хоккеисты Павел Карнаухов (слева) и Сакари Маннинен в борьбе за шайбу

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Спортсмены у ворот сборной Финляндии

Спортсмены у ворот сборной Финляндии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Хоккеисты на матче между сборными России и Финляндии

Хоккеисты на матче между сборными России и Финляндии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов (в центре) на матче

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов (в центре) на матче

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Игрок сборной Финляндии Харри Песонен

Игрок сборной Финляндии Харри Песонен

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вратарь сборной России

Вратарь сборной России

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Хоккеисты борются за шайбу

Хоккеисты борются за шайбу

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Россиянин Кирилл Семенов ведет шайбу

Россиянин Кирилл Семенов ведет шайбу

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Игроки у ворот сборной Финляндии

Игроки у ворот сборной Финляндии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Хоккеисты в борьбе за шайбу

Хоккеисты в борьбе за шайбу

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Спортсмены у ворот сборной Финляндии

Спортсмены у ворот сборной Финляндии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Справа налево: россияне Дмитрий Воронков, Кирилл Семенов, Александр Никишин, финны Сами Ватанен и Харри Песонен на матче

Справа налево: россияне Дмитрий Воронков, Кирилл Семенов, Александр Никишин, финны Сами Ватанен и Харри Песонен на матче

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Игроки сборной России после матча

Игроки сборной России после матча

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Российские спортсмены во время церемонии награждения

Российские спортсмены во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Хоккеисты у ворот сборной России

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Конфликт между игроками сборных России и Финляндии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Россиянин Андрей Чибисов (справа) и финны Атте Охтамаа (в центре) и Харри Сятери

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Российский хоккеист Сергей Андронов (справа) и финн Валттери Фильппула

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Слева направо: финны Валттери Фильппула, Харри Песоне и россияне Александр Никишин, Дамир Шарипзянов, Иван Федотов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Россиянин Павел Карнаухов (слева) и финн Сакари Маннинен в борьбе за шайбу

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Российский хоккеист Вадим Шипачев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Игроки у ворот сборной России

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Хоккеисты Павел Карнаухов (слева) и Сакари Маннинен в борьбе за шайбу

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Спортсмены у ворот сборной Финляндии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Хоккеисты на матче между сборными России и Финляндии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов (в центре) на матче

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Игрок сборной Финляндии Харри Песонен

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Вратарь сборной России

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Хоккеисты борются за шайбу

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Россиянин Кирилл Семенов ведет шайбу

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Игроки у ворот сборной Финляндии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Хоккеисты в борьбе за шайбу

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Спортсмены у ворот сборной Финляндии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Справа налево: россияне Дмитрий Воронков, Кирилл Семенов, Александр Никишин, финны Сами Ватанен и Харри Песонен на матче

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Игроки сборной России после матча

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Российские спортсмены во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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