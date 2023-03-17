Набиуллина о поиске Западом резервов РФ: ничем помочь не могу

Председателя Банка России Эльвиру Набиуллину во время пресс-конференции спросили, где могут находиться замороженные российские резервы, которые не могут найти западные регуляторы. Ранее на Западе признавали, что не могут обнаружить все средства, которые планировалось заморозить в ответ на военную операцию.

«Что касается резервов — здесь я ничем помочь не могу»,— ответила госпожа Набиуллина. По состоянию на март, Брюссель заблокировал средства россиян почти на €21 млрд.

В ответ на военную операцию Запад ввел санкции, в том числе против банковской системы РФ. По итогам оказались замороженными до $300 млрд, принадлежащих ЦБ, также попали под санкции активы физических и юридических лиц.

В феврале 2023 года Евросоюз объявил о создании рабочей группы по подготовке правовой базы, которая позволит использовать замороженные и блокированные российские активы «в целях поддержки восстановления Украины».

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».

Мария Федотова