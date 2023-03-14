РБК: Агаларов и Федун выйдут из правления РСПП

Из правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) планируется исключить более 15 бизнесменов, включая президента Crocus Group Араза Агаларова, бывшего вице-президента и совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, сообщает РБК со ссылкой на источники. Решение об исключении бизнесменов планируется огласить на съезде РСПП 16 марта.

Также из правления планируется исключить экс-главу «Почты России» Максима Акимова, совладельца USM Алишера Усманова, бывшего управляющего партнера консалтинговой компании EY по странам СНГ Александра Ивлева, экс-главу СИБУРа Дмитрия Конова и председателя совета директоров Сибирской генерирующей компании Степана Солженицына, сообщили источники издания.

По данным РБК, основным мотивом ухода из РСПП для большинства бизнесменов является введение санкций против России или их лично, из-за которого они хотят «как можно меньше публичности».

Выход из союза изданию подтвердил Александр Ивлев, который объяснил это решение прекращением работы EY (Ernst & Young, российское представительство продолжает работу под брендом «Б1») в России после начала вооруженного конфликта на Украине. По словам господина Ивлева, компания также вышла из правления РСПП.

Представитель господина Конова также подтвердил уход из союза. Он напомнил, что Дмитрий Конов еще в марте 2022 года, после введения против него санкций ЕС, покинул должность председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг», а также вышел из составов совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», правления ПАО «СИБУР Холдинг» и ООО СИБУР, вместе с чем перестал быть активным бизнесменом и работодателем. В деятельности РСПП господин Конов не принимает участия с того же момента, добавил представитель бизнесмена.

Представитель «Почты России» заявил изданию, что членство в отраслевых и бизнес-ассоциациях оформляется на нового гендиректора компании. После ухода с этого поста господина Акимова и назначения на эту должность Михаила Волкова компания направила в РСПП данные о новом представителе, добавили в «Почте России».

Правление РСПП — коллегиальный руководящий орган союза, избираемый съездом и осуществляющий общее руководство деятельностью РСПП. Правление формируется, исходя из принципа представительства большинства региональных отделений союза, осуществляющих активную деятельность по реализации его целей, говорится на сайте РСПП.

По информации источников Bloomberg, на съезде союза 16 марта, в котором примет участие президент России Владимир Путин, ведущие члены РСПП намерены выразить озабоченность растущей ролью государства в российской экономике. «Ъ» ознакомился с проектом ежегодного доклада профильного комитета РСПП и Высшей школы экономики «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в РФ», который будет обсуждаться сегодня, 14 марта, в рамках Недель российского бизнеса. В документе союз просит сократить число обязательных требований контрольно-надзорной деятельности (КНД) бизнеса.

Подробнее — в материале «Остановка для обязательных требований».

Эрдни Кагалтынов