«Насаждалась мысль, что все русское — чужое»

В Совете Безопасности ООН по запросу РФ обсудили такое понятие, как русофобия. Всецело аргументы Москвы поддержали, пожалуй, лишь приглашенные ею спикеры. А вот западные страны обвинили Российскую Федерацию в конспирологии, отвлечении внимания от действительно значимых событий и даже «газлайтинге». Заседание Совбеза прошло в тот же день, когда в Москве состоялся первый съезд Международного движения русофилов, где также много говорилось о необходимости «противостоять русофобской кампании».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев (второй слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев (второй слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Во вторник по запросу России состоялось заседание Совета Безопасности ООН, где было предложено обсудить проблему русофобии. В частности, притеснение русского языка и культуры — в первую очередь на Украине.

На заседание были приглашены три спикера. Российскую точку зрения отстаивали украинский опальный политик Дмитрий Василец (выступал как замглавы «Всеукраинского профсоюза работников сферы права») и журналист Кирилл Вышинский, ныне занимающий пост исполнительного директора информагентства «Россия сегодня».

Господин Вышинский рассказал присутствовавшим собственно о предмете дискуссии — русофобии, которую назвал «искусственно и целенаправленно созданной идеологией, которая обосновывает расчеловечивание и геноцид русского народа, советских и российских граждан, соотечественников, русскоязычных людей».

В качестве доказательства того, что русофобия существует, Кирилл Вышинский упомянул несколько «русофобских человеконенавистнических призывов» в украинских медиа, а также преследования его самого за альтернативную позицию и судебные разбирательства на Украине, в результате которых он был вынужден покинуть ее и переехать в Россию.

Дмитрий Василец продолжил, что русофобия началась на Украине задолго до 24 февраля 2022 года. Например, было отменено законодательство, которое защищало права русскоязычного населения на Украине, что, по его словам, стало одной из причин начала внутригражданского конфликта. Притеснение русского языка (например, штрафы за его использование) выступавший назвал «варварством, которое на Украине присутствует в полной мере».

Эту позицию поддержал и постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, на Украине, где более половины граждан использовали русский в бытовом общении, а треть считала его родным языком, «националистическая власть» сразу после прихода к власти (в результате событий на Майдане) пошла в атаку на все. «Через школу, образование, кино, телевидение насаждалась мысль, что все русское — чужое»,— сказал дипломат.

Итого, по его словам, «в результате антиконституционного переворота 2014 года Украина окончательно превратилась в "анти-Россию", а русофобия была возведена в статус государственной политики страны». Российский постпред также припомнил слова лидера «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в России) Дмитрия Яроша, что «дерусификация — это целиком справедливое и необходимое явление», депутата Рады Ирины Фарион, называвшей всех русскоязычных умственно отсталыми, а также мэра Днепропетровска Бориса Филатова, предлагавшего «давать русскоязычным мразям любые обещания и гарантии» (и добавлявшего: «А вешать их надо потом!»).

Господин Небензя рассказал о происходящем на Украине с русскими книгами («их сейчас как когда-то в нацистской Германии уничтожают»), с памятниками, которые сносят, и с служителями УПЦ, которых притесняют.

«Надеюсь также, что вы нас избавите сегодня от выслушивания аргументов в духе "вы сами виноваты",— как вы сегодня имели возможность убедиться, русофобия на Украине начала развиваться задолго до 24 февраля 2022 года»,— подчеркнул он.

Совершенно иную точку зрения в своем выступлении выразил профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер. По его словам, термин «русофобия» — не что иное, как попытка оправдать Российской Федерацией происходящее на Украине. Да и трудно переоценить тот непоправимый вред, который русскоговорящему населению, русскому языку и русской культуре наносит нынешняя операция, отметил профессор.

Господин Снайдер добавил: заявление о том, что украинцы больны болезнью под названием «русофобия», является просто имперской риторикой и частью более широкой стратегии разжигания межнациональной ненависти со стороны самой России в отношении украинского народа.

Мысль о том, что Россия пытается сместить фокус с реальной проблемы — ситуации вокруг военной операции, продолжили в своих выступлениях представители Франции, США и Великобритании. В частности, политический советник миссии США Джон Келли заявил: воспринимать всерьез, что «русофобия» — цитирую — «один из самых ужасных и отвратительных аспектов украинского кризиса» — когда российские ракеты обрушиваются на украинские города и убивают мирных жителей, просто невозможно. Господин Келли выразил уверенность: то, что делала Россия на этом заседании,— это «газлайтинг», который в современной психологии определяется как форма насилия над психикой жертвы в попытке обвинить ее в происходящем. Поэтому, вместо того чтобы обсуждать «конспирологию», надо заниматься разрешением кризиса, настаивал выступающий.

Ярко представил свою позицию и политический координатор миссии Великобритании Фергус Экерсли. Он не просто продолжил нарратив союзников, но начал свое выступление по-русски. «Мы не русофобы. Наоборот, у нас есть исторические отношения между нашими странами. Мы вместе сражались в двух мировых войнах. Мы глубоко уважаем богатое культурное наследие России. Я сам семь лет изучал русский язык, его историю и замечательную литературу»,— заявил он.

Уже на английском дипломат отметил: вопреки тому «что иногда утверждает российская делегация», Запад не хочет, чтобы «Россия как государство потерпела неудачу». «Наоборот, мы хотим, чтобы Россия была стабильной и процветающей страной»,— заявил он. А также, добавил он, «мы все хотим» того, «чего хочет Украина,— мира в соответствии с Уставом ООН».

«Когда российское государство жалуется на русофобию, они на самом деле возражают против решимости Украины оставаться независимым государством»,— отметил господин Экерсли.

Миротворцами, призывающими к переговорам и толерантности, выступали на этом заседании делегаты от Бразилии, Китая и ОАЭ.

Представитель Бразилии выразил мнение, что на данном этапе вместо того, чтобы продолжать предъявлять взаимные обвинения, «было бы более продуктивно обсудить прагматические средства достижения мира». «Это концепция, которая в значительной степени отсутствовала в наших дебатах»,— с сожалением отметил он. В этой связи, по словам дипломата, решение обязательно должно включать «устранение причин конфликта, недовольства и проблем безопасности с обеих сторон».

Делегат от Китая призвал международное сообщество тоже встать на «правильный путь продвижения к мирным переговорам, поддержки России и Украины в возобновлении диалога как можно скорее». Также он напомнил, что на каменной стене перед штаб-квартирой ЮНЕСКО выгравирована фраза на нескольких языках, гласящая: «Войны начинаются в умах людей, именно там мы должны поселить мысли о мире».

Отметим, что за несколько часов до заседания Совбеза ООН в Москве прошло мероприятие на ту же тему — первый съезд Международного движения русофилов. «Мы высоко ценим вашу твердую решимость противостоять русофобской кампании, стремление развивать диалог и взаимовыгодное гуманитарное сотрудничество»,— говорилось в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам мероприятия, представлявшим более 40 стран. Приветственное послание направила также председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. «Русофобская истерия западных элит встретила достойный отпор со стороны всех тех, кто способен адекватно оценивать ситуацию в мире, самостоятельно анализировать и делать свои выводы, кто способен отличать правду от лжи»,— заявила она.

Выступавший лично глава МИД РФ Сергей Лавров тему развивал, предсказывая, что Запад наверняка развяжет широкую кампанию по дискредитации сторонников движения русофилов: «Наверняка так же, как и в недавних событиях в Молдавии, в Грузии, (на Западе.— “Ъ”) будет сказано, что это опять происки Москвы, это интрига, которая направлена на то, чтобы людей завлечь на свою сторону посулами, подкупами».

Также в числе выступавших оказался, например, американский актер Стивен Сигал. Он говорил о том, что примерно половина американцев на самом деле любит Россию и считает лжецами руководителей США и «всех, кто распространяет теорию единого миропорядка». Себя господин Сигал называл «стопроцентным русофилом и на миллион процентов русским».

Екатерина Мур, Вашингтон; Павел Тарасенко